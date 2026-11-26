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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이서진이 블랙핑크 지수와 뜻밖의 인연을 고백한다.

오는 27일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 지난해부터 꾸준히 블랙핑크를 향해 러브콜을 보내왔던 김광규의 소원이 마침내 이루어진다. K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 밀리언셀러를 달성한 월드스타 지수가 이날의 my스타로 등장한 것. 지수의 등장에 '자본주의 아이콘' 이서진마저 "프로그램 질이 올라갔어"라며 연신 함박웃음을 지었다고. 여기에 이서진은 지수와 이미 LA에서 두 차례나 만난 적이 있다며 뜻밖의 인연까지 공개한다.

이날 '비서진'은 프로그램 사상 최초로 야간 근무에 나선다. 바로 새벽까지 이어지는 지수의 신곡 'Addicted' 무대의 '인기가요' 사전 녹화에 동행하게 된 것. 지수가 무대에 오르기 직전까지 그간 쌓아온 음악방송 수발 내공을 발휘하며 스타의 감탄을 이끌어낸다고. 이에 지수는 팬들의 응원법 연습 지도까지 부탁한다. 앞선 무대에서 응원 소리가 작았다며 아쉬움을 내비친 지수의 말에 '비서진'은 때아닌 호랑이 조교로 변신한다. 급기야 "팬클럽 자를 거니까 똑바로 해"라며 팬들을 향해 살벌한 선전포고까지 날렸다고 해 '비서진'표 특훈에 기대가 모인다.

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그런가 하면 이날 '비서진'이 수발한 무대에서 최근 SNS를 강타한 지수의 '라우럴' 밈이 탄생했다고 해 눈길을 끈다. 각종 방송 프로그램은 물론 시상식에서도 패러디되며 화제를 모은 '라우럴'의 숨은 공신이 다름 아닌 '비서진'이었다고. 데뷔 무대부터 '인기가요' MC 시절까지 남다른 추억이 깃든 등촌 SBS를 둘러보던 지수는 오랜 친분이 있는 편집 감독과 재회한다. 마침 '라우럴' 장면의 방송 여부를 고민하던 감독이 '비서진'에게 의견을 구한 것. 지수조차 "이런 장면을 넣은 적이 있냐"며 당황한 가운데, 과연 '라우럴'을 세상에 데뷔시킨 '비서진'의 결정적인 한마디는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

스타의 마음을 뺏은 수발을 넘어 전 세계를 사로잡은 '밈'의 탄생까지, 월드스타 지수 앞에서 제대로 의욕을 불태운 이서진과 김광규의 예측불허 수발 이야기는 오는 27일 금요일 밤 11시 10분 SBS '비서진'에서 공개된다.김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com