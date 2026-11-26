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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이선빈이 제47회 청룡영화상에서 고혹적인 드레스 자태를 뽐낸 가운데, 공개 열애 중인 연인 이광수가 변함없는 애정을 드러냈다.

26일 이선빈은 자신의 SNS에 "청룡영화상"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이선빈은 어깨 라인이 각지게 강조된 파워숄더 디자인에 가슴 라인이 깊게 파인 하트 넥라인이 돋보이는 블랙 벨벳 롱 드레스를 완벽하게 소화했다.

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긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 스타일링에 화려한 드롭 이어링을 매치해 우아하면서도 치명적인 아우라를 자아냈으며, 짙은 블랙 컬러 대비 새하얀 피부와 또렷한 이목구비가 한층 돋보여 감탄을 불러일으켰다.

특히 오랜 연인인 배우 이광수가 해당 게시물에 '좋아요'를 누르며 조용하지만 달달한 외조를 펼쳐 눈길을 끌었다.

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이선빈은 전날(25일) 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 배우 안보현과 함께 신인상 시상자로 무대에 올랐다.

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지난해 영화 '노이즈'로 청룡영화상 신인여우상을 품에 안았던 그는 1년 만에 시상자로 다시 같은 자리에 서 "멋진 자리에 함께할 수 있어 행복하다"라며 유쾌하게 현장 분위기를 띄웠다.

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한편 이광수와 이선빈은 2018년 열애 사실을 인정한 뒤 9년째 공개 연애를 이어오고 있다. 방송에서도 서로를 향한 애정을 드러내며 연예계 대표 장수 커플로 자리매김했다.