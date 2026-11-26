◇제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 박지훈과 축하무대 선보이는 걸그룹 아일릿. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 박지훈이 청룡영화상에서 트로피를 두 개나 들어 올린 데 이어 무대 아래에서는 감춰뒀던 아이돌 본능까지 뽐냈다. 아일릿의 축하 공연에 맞춰 자연스럽게 춤을 추며 시상식 분위기를 즐기는 모습이 포착된 것.

박지훈은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 영화 '왕과 사는 남자'로 신인남우상과 청정원 인기스타상을 받으며 2관왕에 올랐다. 극 중 단종 이홍위 역을 맡아 섬세한 감정 연기로 호평받은 박지훈은 1690만 관객을 동원한 작품의 흥행을 이끈 주역으로도 주목받았다.

신인남우상 수상 당시 박지훈은 장항준 감독과 유해진에게 감사와 존경을 표했으며, 팬덤 메이에게도 고마움을 전했다. 인기스타상 수상 후에는 "평생 여러분들 옆에 좋은 사람으로 기억되고 싶다"고 말해 팬들의 박수를 받았다.

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이날 박지훈은 시상자로도 무대에 올랐다. 유해진, 김은희 작가와 함께 최다관객상 시상에 나서며 수상자와 제작진의 기쁨을 함께했다. 수상자와 시상자로 여러 차례 무대에 오르내리며 존재감을 드러낸 셈이다.

◇제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 아일릿이 축하공연에서 박지훈, 문상민이 함께 춤추고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

특히 화제를 모은 장면은 아일릿의 축하 무대에서 나왔다. 아일릿이 '체포하겠어'로 2부 오프닝 공연을 펼치자 박지훈은 자리에서 일어나 호루라기 포인트 안무를 따라 했다. 능숙한 춤 동작과 자연스러운 표정은 아이돌 활동 당시를 떠올리게 했다. 함께 있던 배우 문상민도 춤에 동참했으며, 정호연과 구교환 역시 안무를 따라 하며 공연을 즐겼다.

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한편 박지훈은 2017년 그룹 워너원으로 데뷔해 가수와 배우 활동을 병행해 왔다. 2020년 솔로 가수로 나선 뒤 연기 활동에 집중해 왔으며, 지난 4월에는 첫 싱글 '리플렉트(RE:FLECT)'를 발표하며 약 3년 만에 가수로 복귀했다. 8월에는 아시아 팬콘 투어를 마무리하고 9월 서울 앙코르 공연까지 진행했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com