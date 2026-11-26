Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 같은 살인 혐의로 법정에 선 두 피고인에게 각각 징역 12년과 3년이 선고된 고(故) 김창민 영화감독 사망 사건이 새로운 국면을 맞았다. 공소청과 피고인 모두 항소하면서 살인 공모 여부를 다시 다투게 됐다.

26일 법조계에 따르면 피고인 이모 씨와 임모 씨는 지난 23일, 공소청은 지난 25일 의정부지법 남양주지원에 각각 항소장을 제출했다.

이번 항소심에서 주목할 부분은 두 피고인에게 서로 다른 죄명이 적용된 1심 판단이다.

Advertisement

앞서 공소청은 두 사람이 함께 김 감독을 사망에 이르게 했다며 살인죄의 공동정범으로 기소했다. 이 씨에게는 징역 20년, 임 씨에게는 징역 15년을 구형했다.

그러나 지난 19일 1심 재판부의 판단은 달랐다. 이 씨의 살인 혐의는 유죄로 인정했지만, 임 씨에 대해서는 살인 공모를 인정할 증거가 충분하지 않다고 판단했다. 이에 임 씨에게는 살인죄 대신 폭행치사죄를 적용했다.

Advertisement

두 사람의 형량이 각각 징역 12년과 3년으로 크게 갈린 배경이다.

Advertisement

공소청은 임 씨의 살인 혐의를 인정하지 않은 판단에 사실오인과 법리 오해가 있다고 보고 항소했다. 두 피고인에게 선고된 형량 역시 지나치게 가볍다는 입장이다.

Advertisement

피고인 측의 구체적인 항소 이유는 아직 알려지지 않았다.

앞서 김 감독의 부친 역시 1심 선고 직후 임 씨가 폭행죄로 집행유예 기간에 있었음에도 폭행치사의 법정 최저형인 징역 3년을 선고받은 데 대해 받아들이기 어렵다는 뜻을 밝혔다. 유족 측 변호인도 공소청에 적극적으로 항소 의견을 전달하겠다고 했다.

Advertisement

김 감독은 지난해 10월 폭행 피해로 병원에 옮겨졌으나 의식을 회복하지 못했다. 이후 뇌사 판정을 받고 네 명에게 장기를 기증한 뒤 세상을 떠났다.

1심 선고 일주일 만에 항소심 절차에 들어간 가운데 임 씨의 살인 공모 여부와 두 피고인의 형량에 대한 법원의 판단이 달라질지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com