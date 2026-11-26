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[스포츠조선 김소희 기자] 에픽하이 멤버 투컷(본명 김정식)이 가수 존박의 살벌한 디스랩에 발끈하며 웃음을 안겼다.

지난 25일 존박의 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에는 'To. 투컷(Tukutz)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 존박은 녹음 부스에 들어가 직접 작성한 가사를 확인하며 디스곡 'FAKE MC'를 선보였다. 평소 부드러운 이미지와 감미로운 목소리로 사랑받아 온 존박은 이날만큼은 달랐다. 그는 투컷을 향해 거침없는 랩을 쏟아내며 반전 매력을 드러냈다.

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존박은 "자칭 MC FAKE 이름은 김정식. 정신 좀 차리고 마주하세요 현실. 형 랩은 멸종 위기. 불가능해 번식"이라며 투컷을 정면으로 겨냥했다.

이어 "노래는 좋던데 가사는 대필. 형은 그냥 낭독해. 뭐 그래도 도전하는 용기는 리스펙"이라며 비꼬는가 하면, "진정성은 인정 진정한 똥랩. 딸리는 하드웨어 부팅만 반나절" 등 수위 높은 가사로 투컷의 랩 실력을 거침없이 지적했다. 평소 예능에서 보여준 순한 이미지와는 사뭇 다른 존박의 강렬한 디스에 시청자들의 이목이 쏠렸다.

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이를 접한 투컷의 반응도 화제다. 투컷은 자신의 SNS에 "왜 나야?!"라는 글과 함께 존박의 디스랩을 직접 감상하는 모습을 공개했다. 영상을 재생한 투컷은 자신을 향한 거침없는 가사가 이어지자 황당하다는 듯한 표정을 지었다.

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그는 "나 마흔다섯이다. 내 친구들은 지금 교장선생님"이라며 억울함을 토로했다. 이어 존박의 랩을 듣던 중에는 "잘한다 잘한다 했더니"라며 욕설을 내뱉어 폭소를 유발했다.

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특히 존박이 곡 말미에 "사실 정식이 형은 정말 좋은 사람. 누구보다 따뜻하고 배려 깊은 멋있는 사람"이라며 갑자기 훈훈한 분위기로 마무리하자 투컷의 반응은 더욱 거세졌다. 투컷은 "어떻게 알아. 만난 적이 없는데!"라고 소리치며 황당함을 감추지 못했다. 자신을 향해 거침없이 디스를 쏟아내더니 마지막에는 좋은 사람이라고 치켜세우는 존박의 태도에 어리둥절한 모습이었다.

결국 투컷은 "영상 꺼!"라며 시청을 중단했다. 영상은 투컷이 창밖을 바라보며 욕설을 읊조리는 모습으로 마무리돼 웃음을 더했다.

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이를 본 누리꾼들도 유쾌한 반응을 쏟아냈다. "투컷과 친해지는 법 1. 냅다 디스랩 갈기기", "한 번도 만난 적 없다는 게 레전드", "타블로 반응이 제일 기대돼" 등 두 사람의 예상 밖 관계와 상황을 재미있어하는 댓글이 이어졌다. 특히 방탄소년단 지민은 해당 게시물에 "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 댓글과 함께 좋아요를 눌렀으며, 같은 에픽하이 멤버 타블로는 "TUKUTZ IS BACK"이라고 남겨 웃음을 더했다.

한편 존박의 이번 디스랩은 다이나믹 듀오의 제안에서 시작됐다. 앞서 랩을 배우기 위해 다이나믹 듀오를 만난 존박은 이들로부터 "투컷을 그냥 좀 디스를 하면 대박이겠다"는 제안을 받은 바 있다.

같은 날 공개된 '투컷 디스곡 작업기'에서도 제작진은 "우리의 숙적, 우리의 라이벌. 투컷님을 디스하겠다"고 선언했다. 이에 존박은 "DJ 투컷의 디스랩은 저의 의견과 무관하게 진행되고 있음을 시청자 여러분 그리고 투컷 형님께 알려드린다. 시켜서 하는 거다"라고 강조하며 자신은 제작진의 지시에 따르는 것일 뿐이라고 선을 그었다.

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녹음을 마친 뒤에는 "죄송합니다"라며 카메라를 향해 무릎을 꿇고 사죄하는 모습까지 보였다. 투컷과의 관계에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 제작진이 투컷에 대해 잘 알고 있느냐고 묻자 존박은 "아예 모른다. 콘텐츠에서 딱 한 번 마주치고 사실 인사만 드렸다. 모르는 사람"이라며 "친분이 없다. 뭘 알아야 디스를 하지"라고 난색을 표했다.