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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규가 세계적인 종합격투기 지도자 에디 차의 갑작스러운 별세 소식에 비통한 심경을 드러냈다.

장성규는 26일 자신의 개인 계정에 에디 차의 생전 사진을 게재하며 "형님 이게 무슨 일입니까..믿기지 않습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글을 남겼다.

평소 고인을 형님이라 부르며 친분을 이어온 장성규는 갑작스럽게 전해진 비보에 황망한 마음을 감추지 못했다.

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앞서 지난 25일(한국시간) 미국 격투기 전문 매체들은 에디 차 코치의 별세 소식을 전했다. 향년 53세. 고인이 몸담았던 파이트 레디 MMA 측도 사망 사실을 확인했으며 구체적인 사인은 공개되지 않았다.

에디 차는 국내에서 '코리안 좀비' 정찬성의 스승으로 잘 알려진 인물이다. 정찬성의 UFC 도전을 함께했으며 헨리 세후도, 존 존스, 장웨일리 등 세계 정상급 선수들을 지도했다.

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고인은 배우 이병헌이 주연을 맡았던 SBS 드라마 '올인'의 실제 모델인 차민수 씨의 아들로도 유명하다.

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한국에서 태어나 세 살 때 미국으로 이주한 에디 차는 아버지의 영향을 받아 어린 시절부터 무술을 익혔다. 한때 프로 포커 선수로도 활동했으나 이후 격투기 지도자로 전향해 세계적인 명성을 쌓았다.

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갑작스러운 비보에 국내외 격투기계 인사들의 추모가 이어지는 가운데 장성규도 고인을 향한 마지막 인사를 전하며 안타까움을 더했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com