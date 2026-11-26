Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박민영이 영포티, 늙크크 조롱에 쿨하게 대처했다.

24일 유튜브 채널 '애매티지'에서는 배우 박민영이 출연했다.

재재를 만난 박민영은 "게임한다고 하서 캐주얼하게 왔다"며 힙한 패션을 뽐냈다. 이에 재재는 "캐주얼하다기엔 꽤나 멋부린 느낌"이라 밝혔고 박민영은 "영포티라"라며 웃었다.

Advertisement

재재가 빵터지자 박민영은 "영포티, 늙크크 조롱 되게 많이 당해서 괜찮다"고 쿨하게 말했다. 재재가 "요새 늙크크 도 잘 안 쓴다더라"라고 하자 박민영은 "요새는 그냥 저는 아줌마다. 다 부르셔도 된다. 아줌마, 이모"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

넷플릭스 '범인은 바로 너'로 예능에 도전했던 박민영은 "최근에 살짝 긁힌 장면이 있는데 넷플릭스 파티가 열렸는데 어찌 된 게 넷플릭스 초반에 저희가 만들었던 '범인은 바로 너'가 왼쪽 굉장히 최상단부에 있더라. 그게 좀 그랬다. 그럼 시즌1에서 끝났어야지. 좀 억울한 면이 있다"고 토로했다.

Advertisement

이에 재재도 "저도 티빙에서 '여고추리반' 개국공신이데 인정을 안 해주신다. 굉장히 탄탄한 팬덤층이 있다"고 공감했고 박민영은 "그걸 왜 인정 안 해주시냐. 추리 예능이면 더 인정해줘야 한다 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

힌편, 배우 박민영은 지난 25일 첫 방송된 SBS 드라마 '나인 투 식스'에 출연 중이다. 앞서 시한부 역할을 위해 37kg까지 감량해 걱정을 자아냈던 박민영은 이전보다 살이 살짝 붙은 모습으로 팬들을 안심시켰다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com