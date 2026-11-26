사진=이다희 SNS

사진=이다희 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 이다희가 화려한 수영복 자태로 시선을 집중시켰다.

이다희는 26일 자신의 SNS에 오사카 호텔 수영장에서 한가로운 시간을 보내는 사진 여러장을 올렸다.

공개된 사진 속 이다희는 검은색 슬립형 수영복 차림으로 오렌지빛 패턴의 패브릭 위에 편안하게 몸을 뉘었다.

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마치 화보 사진을 촬영하듯 두손으로 얼굴을 감싼채 카메라를 바라보는가 하면, 다리를 쭉 뻗은 채 자연스럽게 포즈를 취하기도 했다. 슈퍼모델 출신다운 1m76의 늘씬한 비율과 화려한 비주얼이 돋보인다.

가녀린 듯하지만 '뼈말라' 아닌 늘씬한 실루엣이 돋보인다. 특별한 장식 없이 심플한 수영복임에도 슬렌더 특유의 세련미가 충만하다.

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2002년 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 입문한 이다희는 '태왕사신기', '너의 목소리가 들려', '뷰티 인사이드' 등 주로 드라마를 통해 압도적인 비주얼을 뽐내는 배우로 활약해왔다. 최근에는 MC 등 예능으로도 발을 넓히고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com