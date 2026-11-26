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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 일본 도쿄 여행 사진과 함께 다소 어설픈 남편 이병헌의 촬영 실력을 유쾌하게 언급했다.

이민정은 지난 25일 개인 SNS 계정에 "남편의 사진 실력"이라는 멘트와 함께 여러 컷을 올렸다.

사진 속 이민정은 야간 조명이 반짝이는 도쿄 도심을 배경으로 다채로운 표정을 짓고 있다. 레오파드 패턴 니트를 걸친 채 환한 미소를 띤 컷이 있는가 하면, 바람이나 움직임 탓에 머리카락이 얼굴을 덮어버린 뜻밖의 B컷도 함께 공개돼 웃음을 자아낸다.

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한 팬이 도쿄 여행 사진이 더 보고 싶다고 아쉬움을 전하자, 이민정은 "남편 사진 실력 때문에 제 사진이 거의 없네요"라고 응수하며 현실 부부다운 재치 있는 입담을 과시했다.

이민정은 최근 가족들과 다녀온 도쿄 나들이의 순간들을 차례로 공유해 왔다.

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앞서 지난 22일에는 아들이 찍어준 사진을 올리며 "인생 첫 꽃받침하고 민망하지 않음"이라며 기특한 아들의 사진 솜씨를 공개했다. 이민정은 화려한 곰돌이 인형 앞에서 눈을 떼지 못하는 딸의 뒷모습도 공개하며 단란한 가족의 모습들을 자랑하기도 했다.

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한편 이민정은 배우 이병헌과 지난 2013년 결혼해 2015년 첫아들 준후 군을 품에 안았다. 이후 8년 만인 2023년 12월 둘째 딸 서이 양을 출산해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.