Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이세영이 '재혼황후'에 대한 애정을 드러냈다.

'재혼황후'는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 완벽한 황후 나비에(신민아)와 황제 소비에슈(주지훈), 이웃나라 왕자 하인리(이종석), 도망 노예 라스타(이세영)가 펼치는 로맨스 판타지 대서사극이다.

이세영이 맡은 라스타는 사냥에 나간 소비에슈에게 우연히 발견된 것을 계기로 정부가 되는 인물이다. 평상시에는 자신을 '라스타'라 지칭하며 3인칭 화법을 구사하는 등 어린 아이처럼 순수한 모습을 보이지만, 시간이 갈수록 나비에에 대한 애증과 욕망의 화신으로 돌변한다.

Advertisement

이세영은 "제가 설정한 라스타는 처음엔 생존 욕구만 있었다. 그런데 사람이 가져본 것 없는 걸 처음 가져보면 더 갖고 싶다는 욕심이 생기지 않나. 나비에와 소비에슈는 엘리트 코스를 밟아왔지만 라스타는 한번도 보호를 받아본 적 없었기 때문에 더 욕망이 생기고, 그걸 조절하는 법도 몰랐을 것 같다. 처음엔 생존 본능이 있다가 자신이 쫓겨날 수 있다는 얘기를 듣고 불안감이 생겼고, 아이를 가진 뒤에는 욕망이 생겼을 것 같다"고 설명했다.

이세영에게 있어 라스타는 일종의 도전이었다.

Advertisement

그는 "만약 처음 사냥터에서 구해준 게 소비에슈가 아닌 나비에였다면 라스타도 달라졌을 수 있다고 생각했다. 처음엔 순수한 아이처럼 보였으면 좋겠다는 생각으로 연기했다. 라스타를 어차피 이해할 수 없기 때문에 나쁘다는 판단도 해본 적 없다. 사실 개인으로 생각해보면 황후에 대한 모든 행동들이 잘못됐다. 사실 저한텐 있을 수 없는 일이다. 처음부터 밖에 나가서 구경할 수 없고 방안에만 있는다고 이르는데 거기서부터 나는 고개를 절레절레 저었다. 나쁜 짓인 줄 모르고 행동을 하는 순수악"이라고 말했다.

Advertisement

라스타라는 배역을 온전히 받아들이기 위해서는 많은 노력이 필요했다. 일단 라스타 특유의 3인칭 화법과 비주얼을 받아들이는 것부터 쉽지 않았다. 심플한 블랙 코드를 좋아하는 이세영으로서는 투머치한 장식과 파스텔톤으로 휘감은 라스타의 패션을 소화하기 어려웠다. 시청자의 호평이 쏟아졌던 노란 드레스 역시 라스타의 튀고 싶은 욕망과 질투를 상징적으로 표현하고자 한 선택이었다고.

Advertisement

이세영은 "작품 얘기할 때는 라스타에 몰입하다 보니 그런 습관이 나온 것 같다. 촬영 준비하면서는 3인칭 화법에 대해 걱정을 많이 했다. 너무 오글거리거나 어색해 보일까봐 작품 들어가기 전부터 '라스타 왔다'며 기본톤을 평상시에 장착하고 다녔던 것 같다. 그런 연기를 해도 튀어보이지 않게 노력했다. 스태프는 저의 평상시 텐션과 비슷하게 느끼셨을 것 같다. 라스타는 튀고 싶은 욕망이 있을 것 같아서 도전했다. 잘 어울린다고 해주셔서 기분이 좋았다"고 털어놨다.

무엇보다 라스타의 언행이 진입장벽이었다. 나비에에 대한 애증과 열등감으로 선을 넘는 악행을 저지르는 모습을 어떻게 표현할지 고민하며 영화 '레옹'의 캐릭터 마틸다로부터 영감을 받기도 했다. 구슬프게 울며 보호본능을 자극하던 마틸다가 레옹과 가까워진 뒤 못된 행동을 하기도 하지만, 치기 어린 어린 아이의 행동일 뿐 미워보이지 않는 순수성을 모티브로 따왔다.

Advertisement

이세영은 "라스타에 대해서는 특히 마음을 열고 시작했다. 유난히 튀는 행동을 많이 하는 아이이기 때문에 내가 거부감이 들거나 불편하면 보시는 분들도 그럴 것 같아서 할 거면 더 가야 한다고 생각했다. 웹소설과 웹툰을 보면서 '얘가 왜 이러나' 했던 건 '언니라고 해도 괜찮을까요' 부분이었다. 대본을 보며 대단하다 느꼈던 순간은 '황후폐하가 불임이라 제가 낳은 아이를 키워주실 수 있고' 이런 대사를 하는데 정말 기가 찼다. 그걸 보며 라스타에게 공감하려는 노력은 안하고 그냥 그 인물 자체로 받아들였다. '재혼황후'에서 어떤 역할을 해줘야 한다고 생각하고 라스타를 사랑하기로 결정했다"고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=판타지오