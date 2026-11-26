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[스포츠조선 백지은 기자] 디즈니+ 오리지널 '재혼황후'를 마친 이세영이 동료 배우들에 대한 애정을 드러냈다.

'재혼황후'는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 완벽한 황후 나비에(신민아)와 황제 소비에슈(주지훈), 이웃나라 왕자 하인리(이종석), 도망 노예 라스타(이세영)가 펼치는 로맨스 판타지 대서사극이다. 작품은 캐스팅 단계부터 연기력과 비주얼을 고루 갖춘 4인방의 호흡으로 큰 기대를 받았다.

이세영 역시 마찬가지. 나이차 많지 않은 배우들과 호흡을 맞추는 경험은 많지 않았던 만큼, 좀더 연기적인 고민을 편하게 얘기할 수 있는 대상이 많을 것이란 기대를 갖고 촬영을 시작했다. 특히 소비에슈 역의 주지훈은 극에서나, 실제 촬영현장에서나 자신의 구원자였다고.

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이세영은 "나는 그동안 안정적인 연기를 해왔던 사람이다. 그런데 주지훈 오빠는 편견을 깨는 연기를 많이 해서 의견도 많이 물어보고 귀찮게 해드렸다. 라스타의 구원자라 많이 기댈 수 있었다. 무도회나 대본에 나와있지 않은 라스타의 작은 행동들에 대한 얘기를 한다. 무도회에서 라스타가 같잖은 표정을 많이 짓는다. 그런 부분도 힌트를 줬다. 얼굴이 화끈거리지만 라스타는 그래줘야 한다고 생각했다. 황후가 될 수 있단 얘기에 혀를 날름거리는 것도 뭔가 더 시도해보고 싶었다. 무난하고 안정적인 연기만을 추구해왔기 때문에 그래서는 성장할 수 없다, 욕을 먹어도 뭔가를 하고 욕을 먹자는 생각으로 연기했다"고 고마움을 드러냈다.

극에서는 대립 관계였던 신민아와도 현실에서는 애틋한 자매 케미를 뽐내는 사이였다.

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"신민아 언니는 내가 있어야 그래도 웃음을 잃지 않으신다. 라스타가 있어야 웃음꽃이 핀다며 나를 귀여워해주셨다. 나도 예쁜 언니들 좋아해서 너무 좋았다. 언니는 저보다 촬영 분량이 훨씬 많기 때문에 저와 만나는 선배님들이 조금이라도 에너지를 가져가셨으면 했다"

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극중에선 살아남기 위해 치열하게 발버둥쳤던 라스타였지만, 촬영장에선 그야말로 비타민이었다고.

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이세영은 "다들 조용조용하셔서 내가 애교도 많이 부렸다. 세분이 계시다 제가 가면 웃음꽃이 피었다. 신민아도 좋아해주시고 예뻐해주셨다. 극중에서는 구박도 받고 미움도 받지만 현장에서는 오랜만에 막내 포지션으로 많은 사랑을 받았다"며 웃었다.

그렇다면 주지훈의 의상과 안색, 이종석의 새 변신에 대한 밈에 대해서는 어떻게 받아들였을까.

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"나는 주지훈 오빠의 의상에 대한 반응을 보고 놀랐다. 우리나라 느낌의 로판이면 황제가 그랬을 것 같았다. 모델 출신이라 배우의 아우라로 그렇게 퇴폐적인 소비에슈의 느낌을 잘 소화해주신다고 느꼈다. 라스타도 더 과감해지자는 자극을 계속 받았다. 밈과 짤이 계속 나오더라. 무관심보다 계속 화두에 오르고 같이 즐길 거리가 있는 게 좋지 않나. 사랑받은 것 같아서 좋았다. 아무도 얘기하지 않는 게 가장 슬픈 일이다. 계속 화제가 되는 것 자체가 관심을 받는 것이기 때문에 감사했고 배우들의 화제성이 대단하다고 생각했다."

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com