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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이세영이 '재혼황후' 시즌2에 대한 기대감을 드러냈다.

'재혼황후'는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 완벽한 황후 나비에(신민아)와 황제 소비에슈(주지훈), 이웃나라 왕자 하인리(이종석), 도망 노예 라스타(이세영)가 펼치는 로맨스 판타지 대서사극이다.

작품은 공개 전까지만 해도 호불호 포인트가 분명했다. 배우 라인업에 대해서는 압도적인 기대가 있었지만, 한국 배우들이 판타지 작품 속 외국인 캐릭터의 이름과 설정을 그대로 소화한다는 점에서 '서프라이즈'가 될 수 있다는 우려도 있었다.

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하지만 작품이 공개되자마자 판이 뒤집혔다. 배우들의 비주얼과 연기합에 대한 호평이 이어졌고 공개 후 3일간 시청수 기준으로 디즈니+ 로컬 오리지널 공개작 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록했고, 미국 영국 프랑스 독일 브라질 등 90개 이상 마켓에서 한국 콘텐츠 공개 성적 1위를 달성하며 큰 성공을 거뒀다.

그 중심에 섰던 이세영은 "90% 만족한다. 제가 생각했을 땐 아쉬운 부분이 있지만 여러 플레이어들과 함께하는 작품이고 결과물에 대한 반응이 좋아서 만족한다. 아역 배우의 꼬리표를 뗀다거나 이미지 변신에 대한 얘기를 하시기도 하지만, 비슷한 역할을 하더라도 또 다른 모습을 보여줄 수도 있고 나에 대한 시청자분들의 궁금증이 커질 수 있으면 했다. 잘하는 걸 잘하고 싶은 욕심도 있지만 시도해보지 못했던 걸 계속 해보며 부딪히고 싶은 욕심도 있다"고 밝혔다.

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원작 속 라스타는 황후가 되기 위해 자신이 낳은 아이를 외면하고, 끊임없이 나비에를 자극하며 소비에슈와의 사이를 이간질 한다. 황후가 된 뒤에는 나비에에 대한 열등감을 불태우며 끝없는 거짓말과 시녀를 잔인하게 고문하는 등의 악행을 일삼다 결국 자멸한다. 다만 드라마 버전에서는 라스타가 소비에슈의 아이를 임신하긴 했지만, 황후가 되거나 눈에 띄는 악행을 하는 모습은 보여지지 않았다.

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이세영은 "원작을 보면 정말 더 하찮아야 한다. 선택을 한 것 같다. 처음엔 라스타가 목소리도 더 하늘하늘할 것 같은데 살짝 톤이 뜰 것 같아서 조금 무게감이 잡히긴 하지만 지금의 라스타 톤으로 결정했다. 조금 지능이 있어 보이는 건 맞는 말이다. 그래도 나름 머리를 굴리지만 얕은 수를 쓰는 아이로 무서워보이지 않았으면 좋겠다 생각했다. 라스타의 성장기는 아니지만 인물에 입체감을 주기 위해 작가님이 그렇게 각색해주신 것 같다"고 전했다.

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이세영은 '대장금' '월게수 양복점 신사들' '옷소매 붉은 끝동' '열녀박씨 계약결혼뎐' 등 수많은 역경 속에서도 밝고 씩씩한 면모로 시청자의 공감대와 응원을 받는 캐릭터를 주로 선보였다. 그런 그가 악역 롤을 맡은 건 '화유기' 이후 무려 8년만의 일이었다. 더욱이 라스타는 불륜에 신분의 차이까지 있음에도 나비에에 대한 적대감을 불태우며 도발하는 롤이다. 이 캐릭터를 받아들인다는 게 쉬운 선택은 아니었을 터다.

이세영은 "나는 항상 안정적인 연기를 추구해왔다. 그래서 다른 배우분들의 연기를 보며 좀더 기발하고 다르게 표현할 수 있다는 자극을 많이 받았다. 나는 빌런을 사랑한다. 배우가 연기를 잘하면 그 인물이 너무 매력있고 왜 그런 결정을 했는지가 이해가 된다. 가끔 나오기도 하고 정말 매력이 있는 것 같다. 다양한 걸 해보고 싶다. 이번 역할로 저의 틀을 깬 것 같다. 이 정도 되면 꼭 이해되지 않아도 할 수 있다는 걸 몸으로 배운 것 같다. 보통 한국에서 여주인공들은 F감성인데 나는 애초에 T 성향이라 이해는 잘 되지 않지만 최대한 보는 사람들의 감정을 이끌어내려고 연기하는데 이번 작품을 기점으로 어떤 방식으로 표현하는지에 대한 정답은 없다는 생각을 했다. 오히려 앞으로는 더 열린 마음으로 연기할 수 있을 것 같다"고 말했다.

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'재혼황후'는 일종의 열린 결말처럼 마무리됐다. 라스타와 소비에슈의 파멸과 몰락이 그려지지 않았던 만큼, 시즌2를 위한 장치가 아니겠느냐는 말도 나오고 있는 상황.

이세영은 "아쉬움보다는 사실 그래서 앞으로 그 뒤는 어떻게 될까 하는 기대감이 있다. 만들어진다면 그 모습들을 보여드릴 수 있으니까 10편은 이렇게 정리되는 게 맞다고 생각한다. 시즌2가 나온다면 원작과는 다른 결로 갈 것 같다. 그 뒤의 이야기를 궁금해하시는 분들이 많다면 시즌2가 만들어질 수 있을 것 같다. 만약 시즌2가 나온다면 나는 무조건 한다. 더 큰 욕을 먹고 싶다. 가장 높은 곳까지 올라갔다 바닥으로 곤두박질 치는 끝까지 보는 게 보는 사람으로 하여금 많은 생각을 하게할 것 같다"고 기대감을 드러냈다.

이세영은 "사실 무엇이든 첫 시작은 있다. 배우들에게도 첫 로판 시도였지만 걱정보다는 '재미있겠다, 제대로 해내보자'는 기대가 컸다. 예를 들어 진맥으로 임신 사실을 아는 장면도 한의사냐고 하시기도 했지만 그게 우리만의 색이고 재미있는 포인트다. 우리는 한글을 쓰거나, 맥을 짚거나 하는 우리만의 선택을 했는데 그게 오히려 매력이 된 것 같다. 향후 다른 로판들이 나온다면 어떤 식으로 만들어질지 궁금하다. 이제부터 개척해야 하는 장르이기 때문에 우리만의 색으로 만들어가야하지 않을까 생각한다. 나중에는 외국 배우들도 나오고 하면 더 다양하게 만들 수 있을 것 같다는 기대를 해본다"며 눈을 빛냈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=판타지오