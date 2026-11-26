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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이규한이 솔비와 결혼을 앞둔 속마음을 털어놓았다.

지난 25일 유튜브채널 '솔비이즈백'에서는 '규한오빠가 결혼을 대하는 속사정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이규한은 "가족에서 유일하게 내가 선택할 수 있는 건 배우자 밖에 없다"라며 결혼과 배우자에 대한 생각을 전했다.

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하지만 그는 사람들이 막상 '책임'이라는 단어 앞에서 가장 소홀해지는 경우가 배우자라고 짚었다. 자라온 환경의 영향 탓에 그에게 '책임'은 "가장 중요하면서도 그만큼 무거운 단어"로 자리 잡았다고 고백했다.

이규한은 "내가 결혼을 하게 됐을 때 평생 책임을 질 수 있는가"를 스스로에게 거듭 물었고, "자신이 없거나 주저하게 된다면 결혼하지 말자는 주의였다"라고 밝혔다. 신중할 수밖에 없던 그만의 단단한 기준이 있었던 셈이다.

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하지만 이규한은 그런 마음을 단번에 바꾼 건 솔비였다. 그는 "정말 너라는 사람을 만나서 책임을 지고 싶다는 생각이 처음 들었던 것 같다"며 진심을 전했다.

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또한 이어진 영상에서 이규한은 "'드디어 나도 평생 책임져주고 싶은 배우자가 생겼구나' 라는 게 기쁘고 즐겁다. (솔비를 만나기 위해) 47살까지 혼자였구나 생각이 든다"라고 털어놓았다. 두려움을 넘어선 진정성 있는 고백이 더해지며 영상 속 분위기에 묵직한 울림을 남겼다.

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한편 이규한과 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 방송에서는 최종 커플로 이어지지 않았지만, 방송 이후 관계가 발전해 연인으로 거듭났다. 이후 결혼 소식까지 전하며 많은 이들의 축하를 받고 있다.