제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화려한 축하 무대를 선보이고 있는 오정세. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 영화가 끝났다고 해서 등장인물의 이야기도 끝나는 것은 아니다. 적어도 청룡에서는 그렇다.

누나의 아픔을 지우는 마술을 꿈꿨던 아이는 새로운 꿈을 꾸는 아티스트와 만났고, 영화 속 만년 2위 가수는 마침내 1위에 올랐다. 스크린에서 관객의 마음을 훔친 배우들은 체포 대상이 됐고, 올해 스크린을 빛낸 여성들에게는 저마다의 주제가가 생겼다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상. 마크, 김원준과 오정세, 아일릿, 김윤아가 음악이라는 또 다른 예술 언어로 올해 한국 영화의 이야기를 이어갔다.

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영화의 서사와 아티스트의 음악적 색깔을 절묘하게 맞물리게 한 무대. 올해도 '청룡 축하공연은 감다살(감 다 살아있다)'이라는 말이 나오는 이유다.

제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 마크리가 멋진 무대롤 선보이고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

아이돌에서 아티스트로…마크, '세계의 주인'과 펼친 꿈의 마술

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당신의 꿈은 무엇인가. 제47회 청룡영화상의 첫 문은 새로운 꿈을 찾아 나선 마크가 열었다.

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그룹 NCT를 떠난 마크는 오는 12월 4일 발매하는 새 앨범의 타이틀곡 '왓츠 유어 드림?', '돈트 해브 원'을 최초 공개했다. 약 한 달 반 전부터 미국에서 청룡 제작진과 소통하며 준비한, 한 편의 연극 같은 무대였다.

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특히 마크가 새로운 음악 정체성으로 '키드팝'을 내세운 만큼, 아역 배우 이재희와의 협업이 눈길을 끌었다. 영화 '세계의 주인'에서 누나 주인(서수빈)의 아픔을 지워주는 마술을 꿈꿨던 아이. 이번에는 자신만의 길을 찾아 나선 마크와 만나 또 하나의 이야기를 그려냈다. 똑같은 슈트 차림으로 마주 선 채 손을 맞잡는 순간, 마치 마크가 어린 시절의 자신과 대화하는 듯한 장면이 펼쳐졌다.

이어 선공개곡 '해피스트'에서는 꿈에서 행복으로 이야기가 확장됐다. 이때는 같은 슈트 차림으로 호흡을 맞춘 댄서 바타가 마크와 마주 섰다. 마치 아까 무대에 올랐던 이재희가 훌쩍 성장한 모습처럼 겹쳐 보였다. 과거와 현재를 아우르는 세 사람의 연결고리가 무대 위 서사를 더욱 풍성하게 채운 것이다.

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무엇보다 마크의 맑은 눈빛에서 음악에 대한 진정성이 읽혔다. 노래도 편안하게 귀에 감겼다. 유치원생부터 초등학생, 어른까지 함께 즐길 수 있는 음악과 퍼포먼스라는 점도 반가웠다.

뛰어난 래핑과 춤으로 주목받았던 아이돌이 이제는 자신만의 메시지를 전하는 아티스트로 나아가다니.

꿈을 찾아 떠나는 마크의 모습은 잊고 지냈던 각자의 꿈을 돌아보게 했다. 자신의 꿈을 노래하면서 누군가에게는 새로운 꿈을 꿀 용기를 건넨 무대였다.

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제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 오정세가 멋진 무대롤 선보이고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

오정세, 아니 최성곤?…'비운의 발라드 왕자'의 화려한 역전극

올해 축하공연의 최고 히트작은 영화 '와일드 씽'의 번외편이었다. 주최 측인 스포츠조선이 일찌감치 오정세 섭외에 나선 가운데, 1990년대 가요 순위 프로그램을 소환하는 기발한 무대가 탄생했다.

먼저 1990년대 가요계를 풍미한 김원준이 여전한 비주얼과 라이브 실력으로 '쇼'를 선보였다. 전도연, 조여정, 장혜진 등이 신나게 노래를 따라 불렀고, 나홍진 감독까지 자리에서 일어났다. 객석 곳곳에서 기립해 즐기는 모습은 세월을 초월한 히트곡의 힘을 실감케 했다.

그런데 사실 김원준의 '쇼'는 더 큰 '쇼'를 위한 포석이었다. KBS '가요톱텐'을 패러디한 '청룡톱텐'이 펼쳐진 것.

김진웅 아나운서의 진행 아래 김원준의 '쇼'와 최성곤의 '니가 좋아'가 1위 자리를 놓고 맞붙었다. 영화 '와일드 씽'에서 오정세가 연기한 최성곤은 39주 동안 2위에 머물렀던 비운의 발라드 가수다.

그런 최성곤이 40번째 도전에서 마침내 1위에 올랐다. 그것도 제47회 청룡영화상에 맞춰 '47표' 차이로.

감격의 1위 무대인 '니가 좋아'도 펼쳐졌다. 스크린 밖에서도 캐릭터의 생명력을 고스란히 유지한 오정세의 연기 내공이 빛났다. 김원준에게는 '라이브', 최성곤에게는 '립싱크' 자막을 띄운 능청스러운 연출도 깨알 같은 재미를 더했다.

특히 오정세의 '사회생활 만렙' 면모는 마지막까지 웃음을 안겼다. 1위 꽃다발을 객석의 박지현에게 건넨 것. 영화 말미 박지현이 연기한 도미가 소속사 사장이 되고, 최성곤이 해당 소속사에 들어가는 설정까지 충실하게 살렸다. 그토록 염원하던 1위에 오르고도 '사장님'부터 챙기는 최성곤의 처세술이라니.

'와일드 씽'의 완벽한 쿠키 영상이자, 오직 청룡에서만 가능한 '쇼'였다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 아일릿이 멋진 무대롤 선보이고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

아일릿, 관객 마음 훔친 배우들 줄줄이 '체포'

2부의 문은 그룹 아일릿이 열었다. 그런데 이날 배우들은 축하공연을 즐기기에 앞서 자신의 '죄'부터 확인해야 했다.

공연에 앞서 공개된 VCR에서 아일릿은 수사관으로 변신, 배우들의 '다정한 죄', '멋있는 죄', '눈빛으로 마음을 훔친 죄' 등 죄목을 짚었다. 신곡 '체포하겠어' 콘셉트를 영화 시상식에 접목한 재치 있는 연출로, 배우들이 쌓아온 필모그래피가 아일릿의 세계관에서는 유쾌한 '범죄 이력'이 된 셈이다.

데님을 포인트로 한 탐정 의상, 생동감 넘치는 표정 연기, 중독성 강한 포인트 안무까지. 아일릿 특유의 엉뚱하고 사랑스러운 매력이 무대 곳곳에서 빛났다.

사실 아이돌에게 영화 시상식은 만만한 무대가 아니다. 자신의 팬들로 가득 찬 공연장과 달리, 수상을 앞두고 긴장한 배우들의 호응을 끌어내야 하기 때문이다.

특히 아일릿은 배우들을 관객이 아닌 공연의 등장인물로 끌어들이는 영리한 방식으로 이를 풀었다. 멤버들이 직접 객석으로 내려가 배우들과 '체포하겠어' 포인트 안무를 춘 것.

'호프'에서 경찰을 연기하고도 이날은 '체포' 대상이 된 정호연부터, 멤버 원희의 최애로 알려진 구교환, 아이돌 출신다운 춤 실력을 보여준 박지훈, 멤버 민주와 여전한 '은행장' 케미를 자랑한 문상민까지. 배우마다 다른 관전 포인트도 쏠쏠했다.

이처럼 아일릿 특유의 발랄함은 시상식의 긴장감마저 누그러뜨렸다. 무대와 객석의 경계를 허물고, 배우들까지 자연스럽게 춤추게 만드는 친화력은 아일릿의 또 다른 무기였다.

관객의 마음을 훔친 배우들을 체포하러 온 아일릿. 정작 이날 청룡의 마음을 훔쳐 간 것은 아일릿이었다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김윤아가 감미로운 무대롤 선보이고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

김윤아, 스크린을 빛낸 여성들에게 바치는 헌사

올해 청룡의 가장 아름다운 흐름. 감독상부터 마지막 축하공연, 여우주연상으로 이어지는 대목이었다.

'경주기행' 김미조 감독이 신인감독상을 받은 데 이어, '세계의 주인' 윤가은 감독이 청룡 역사상 최초의 여성 감독상 수상자가 됐다. 여성 리더들의 위대한 성취에 박수를 보낸 직후, 김윤아가 무대에 올랐다.

이번 공연은 올해 스크린을 빛낸 여성 배우들을 위한 헌사였다. 청룡 제작진은 김윤아의 '고잉 홈', '타인의 고통', '장밋빛 인생'에 각각 '세계의 주인', '경주기행', '가능한 사랑' 이야기를 포갰다. 김윤아의 노래들이 올해 한국 영화의 새로운 주제가가 된 셈이다.

'고잉 홈'은 '세계의 주인' 장혜진과 서수빈을 향했다. 집으로 향하는 모녀의 모습과 김윤아의 목소리가 만나자, 집이라는 물리적 공간은 마음의 안식처가 됐다.

'타인의 고통'은 상실과 복수의 감정을 오간 '경주기행' 이정은의 삶과 맞닿았다. 내가 살아보지 못한 삶을 살아보고, 겪어보지 못한 슬픔을 이해하는 것. 영화라는 예술의 본질을 관통하는 노래이기도 했다.

마지막 '장밋빛 인생'의 탱고 선율은 '가능한 사랑'의 전도연과 조여정을 향했다. 서로 다른 삶과 상처에도 상대를 이해하려는 마음이 있다면, 사랑은 여전히 가능하지 않을까.

서늘하면서도 따뜻한 김윤아의 음색은 영화 속 인물들의 복잡다단한 감정을 오롯이 담아냈다. 스크린에서 관객을 울렸던 배우들이 이날은 음악에 울었다. 객석의 이정은과 고아성도 눈물을 훔쳤다.

새로운 시선으로 세상을 바라보는 여성 감독들, 타인의 삶을 온몸으로 살아내는 여성 배우들, 그들의 이야기를 노래하는 여성 아티스트. 각자의 자리에서 자신만의 세계를 구축해 온 여성들의 아름다운 연대였다.

모든 삶이 장밋빛일 수는 없다. 그러나 타인의 고통에 귀 기울이고 서로의 상처를 이해한다면, 조금은 장밋빛에 가까워질 수 있지 않을까.

김윤아가 청룡의 밤에 남긴 마지막 여운이었다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화려한 축하 무대를 선보이는 김원준. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com