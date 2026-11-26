Advertisement

Advertisement

파이브 크로스가 방치형 수집 RPG '짱구는 못말려:GO(Crayon Shin-chan: GO)'의 국내 첫 비공개 베타 테스트(CBT)를 시작했다.

이번 테스트는 26일부터 12월 2일까지 7일간 구글 플레이를 통해 안드로이드 이용자를 대상으로 진행된다. 국내 이용자들에게 처음 공개되는 이번 CBT에서는 짱구와 함께 떡잎마을을 탐험하며 캐릭터 수집과 방치형 성장 등 주요 콘텐츠를 경험할 수 있다.

'짱구는 못말려:GO'는 인기 애니메이션 '짱구는 못말려'의 세계관과 캐릭터를 활용한 방치형 수집 RPG다. 이용자는 5살 짱구가 돼 원작에 등장하는 친숙한 장소를 탐험하고, 다양한 캐릭터들과 함께 모험을 펼친다.

Advertisement

게임은 복잡한 조작 없이 캐릭터를 성장시킬 수 있는 방치형 시스템과 수집 요소를 앞세웠다. 탐험 과정에서 상자를 열어 장비와 봉제인형 등을 획득할 수 있으며, 장비에 따라 액션가면 슈트, 유치원 교복, 동물 잠옷 등 짱구의 외형도 달라진다.

Advertisement

원작 캐릭터를 활용한 전투와 탐험도 주요 콘텐츠다. 봉미선, 신형만, 짱아, 흰둥이를 비롯해 철수, 유리, 맹구, 훈이 등 떡잎방위대 캐릭터들이 각자의 개성과 스킬을 활용해 전투에 참여한다. 떡잎유치원 해바라기반과 떡잎마트, 강변 공원 등 원작 속 공간도 게임에 구현됐다.

CBT 시작과 함께 공식 네이버 게임 라운지에서는 참여형 이벤트도 진행한다. 이벤트에 참여하면 게임 아이템을 받을 수 있으며, 경품 추첨에도 응모할 수 있다. 이벤트별 참여 방법과 보상 조건은 공식 라운지를 통해 확인할 수 있다.

Advertisement

Advertisement

파이브 크로스는 이번 테스트를 통해 국내 이용자들의 플레이 경험과 콘텐츠 완성도를 점검하고, 초반 성장 과정과 게임 진행에 대한 의견을 수렴해 정식 출시 버전에 반영할 계획이다. 국내 정식 출시 일정은 아직 공개되지 않았다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com