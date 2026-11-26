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넥슨이 만쥬게임즈의 신작 판타지 RPG '아주르 프로밀리아'를 국내 시장에 정식 출시했다. 글로벌 사전등록 3000만명을 돌파한 데 이어 사전 다운로드 단계에서 주요 앱 마켓 인기 순위 1위에 오르며 출시 전부터 관심을 모은 작품이다.

넥슨은 만쥬게임즈가 개발한 '아주르 프로밀리아'를 26일 PC와 모바일(구글플레이, 앱스토어, 갤럭시 스토어)로 정식 출시했다.

'아주르 프로밀리아'는 '벽람항로'로 글로벌 시장에서 흥행한 만쥬게임즈의 신작이다. 신비한 생물 '키보'가 살아가는 판타지 대륙 '프로밀리아'를 배경으로, 이용자는 기억을 잃은 주인공 '성림자'가 되어 동료 캐릭터와 키보를 만나 대륙 곳곳을 탐험하게 된다. 전투뿐 아니라 건설과 생활 콘텐츠 등 다양한 활동을 즐길 수 있으며, 김순미, 성예원, 조경이 등 국내 성우진이 참여한 한국어 풀더빙도 지원한다.

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정식 출시 버전 '별의 도약'에서는 특별 픽업 캐릭터를 최대 90회 이내에 확정 획득할 수 있는 '운명 관측'을 순차적으로 선보인다. 첫 번째 픽업 '꽃의 언약'에서는 수련을 거쳐 인간의 모습을 갖게 된 여우 선인 '도산소옥'이 등장한다. 해당 픽업은 12월 17일까지 진행된다.

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이어 두 번째 픽업 '월하가인'에서는 단아한 외모와 호쾌한 검술을 겸비한 무사 '미나모토 치요'를 선보인다. 캐릭터 픽업은 내년 1월 5일까지 이어지며, 각 캐릭터의 이야기를 담은 테마 육성 이벤트도 함께 진행한다. 도산소옥을 중심으로 한 '꽃으로 맺어진 인연'은 12월 17일까지, 미나모토 치요의 이야기를 담은 '칼날의 울림! 사냥의 성전!'은 이후 1월 5일까지 열린다.

게임 출시를 기념한 외부 컬래버레이션도 마련했다. 넥슨은 반올림피자와 12월 13일까지 협업을 진행하며 '아주르 반반피자'와 '아주르 고구마피자' 등 특별 메뉴 2종을 선보인다. 컬래버 메뉴 구매 고객에게는 인게임 쿠폰이 담긴 포토카드와 아크릴 스탠드를 선착순으로 증정한다.

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'아주르 프로밀리아'는 글로벌 사전등록자 3000만명을 기록했다. 지난 24일 사전 다운로드를 시작한 이후 앱스토어와 갤럭시 스토어 인기 순위 1위에 오르며 국내 이용자들의 관심도 확인했다.

넥슨 최성욱 퍼블리싱라이브본부장은 "'아주르 프로밀리아'를 국내 이용자분들께 정식으로 선보이게 되어 기쁘다"며 "'프로밀리아' 대륙에서의 모든 순간이 즐거운 모험이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 넥슨은 12월 4일부터 6일까지 일산 킨텍스에서 열리는 'AGF 2026'에 참가해 '아주르 프로밀리아' 부스를 운영할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com