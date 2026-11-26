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전국 대학 e스포츠 최강자를 가리는 '2026 이스포츠 대학리그' 전국결선이 오는 28~29일 부산에서 열린다. 올해는 '리그 오브 레전드'(LoL) 종목을 엘리트 리그와 캠퍼스 리그로 나누고, '발로란트'와 'PUBG: 배틀그라운드'를 추가하면서 3개 종목, 4개 부문으로 확대됐다. 대학별 경쟁뿐 아니라 학생들의 참여 기회를 넓히는 데 초점을 맞춘 개편이다.

한국e스포츠협회는 26일 '2026 이스포츠 대학리그' 전국결선을 28~29일 부산이스포츠경기장에서 개최한다고 밝혔다.

대학리그는 대학 e스포츠 생태계를 구축하고 대학생들에게 대회 참가와 산업 실무 경험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 올해는 기존 'LoL' 단일 종목 중심에서 벗어나 '발로란트'와 '배틀그라운드'를 새롭게 채택했다. 'LoL' 역시 이스포츠학과와 상위권 동아리 중심의 엘리트 리그, 일반 대학생 동호인들이 참여하는 캠퍼스 리그로 분리해 경쟁 수준과 참가 목적에 따라 무대를 세분화했다.

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대회 운영 방식에도 변화를 줬다. 학업과 대회 참가를 병행하는 대학생들의 부담을 줄이기 위해 기존 풀리그 대신 월간 대회 누적 포인트를 바탕으로 전국결선 진출팀을 가리는 방식으로 전환했다. 전국 4개 권역에서 지역대표선발전도 개최해 지역 대학들의 참여 기회를 확대했다. 올해 전국본선에는 34개 대학에서 348명의 선수가 참가했으며, 온라인 토너먼트와 사전 경기를 거쳐 최종 22개 팀이 부산 오프라인 결선에 진출했다.

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결선 첫날인 28일에는 낮 12시부터 '배틀그라운드' 경기가 열린다. 한림대, 숭실대, 우송정보대, 오산대, 신구대(2팀), 부산대, 상지대, 영남대, 동양대, 국립금오공대, 가톨릭관동대, 전북대, 조선이공대, 국제대, 동아대 등 15개 대학 16개 팀이 출전한다. 총 5개 매치로 진행되며, 사전 온라인 경기와 현장 경기 점수를 합산해 최종 순위를 결정한다.

29일에는 오전 11시부터 '발로란트', LoL 캠퍼스 리그, LoL 엘리트 리그 결승이 차례로 진행된다. '발로란트'는 신구대와 오산대, LoL 캠퍼스 리그는 경희대와 전북대, LoL 엘리트 리그는 신구대와 울산대가 맞붙는다. 세 종목 결승 모두 3전 2선승제로 우승팀을 가린다.

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총상금은 1650만원이다. LoL 엘리트 리그와 배틀그라운드 우승팀에는 문화체육관광부장관상, 2위에는 한국콘텐츠진흥원장상, 3위에는 한국e스포츠협회장상이 수여된다. 두 종목 MVP에게는 시디즈 게이밍 의자 GC PRO가 부상으로 주어진다. LoL 캠퍼스 리그와 발로란트는 우승팀에 한국콘텐츠진흥원장상, 2·3위에 한국e스포츠협회장상을 수여한다.

현장 관람은 무료다. 공식 유튜브와 치지직, SOOP을 통해서도 전 경기를 생중계한다. 신일 캐스터와 대학리그 앰배서더 정아영 아나운서가 현장 진행을 맡으며, 종목별 전문 해설진도 참여한다.

경기 외에도 유관기관 홍보·체험 부스와 대학리그 서포터즈 'e유니언즈'가 준비한 이벤트 부스가 운영된다. 타이머 맞추기, 승부 예측, 치어풀존, 학교별 응원단 이벤트 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련된다.

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이번 대회는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하며, 크래프톤, 펍지이스포츠, 라이엇 게임즈, 시디즈, 한국콘텐츠진흥원이 후원한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com