이미지 출처=유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

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[스포츠조선 김소형 기자] 가수 거미가 최근 불거진 건강 이상설을 직접 해명했다. 수척해진 얼굴로 팬들의 걱정을 샀지만, 실제로는 아이라인이 번져 평소와 다른 인상을 줬다는 설명이다. 두 딸의 육아와 가수 활동을 병행하는 근황도 전하며 남편 조정석이 자신보다 더 수척하다고 밝혀 웃음을 안겼다.

거미는 지난 25일 공개된 탁재훈의 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연했다. 이날 영상에서는 최근 온라인에서 화제가 된 거미의 사진이 언급됐다. 사진은 거미가 지난 10월 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연했을 당시 촬영된 것으로, 이전보다 야윈 얼굴과 퀭한 눈매가 두드러져 건강 이상을 걱정하는 반응이 나왔다.

이에 거미는 "라디오 출연 후 기념사진을 찍었다. 끝나고 또 음악 방송 녹화가 있어서 완전 민낯도 아니었다. 베이스도 했는데 아이라인이 좀 번진 거다"라고 설명했다. 해당 음악 방송은 성시경의 음악 콘텐츠 '고막남친' 녹화였다고 덧붙였다.

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탁재훈이 사진을 보고 "관에서 깨어난 것 같다", "심령사진 같다"고 농담하자 거미는 "제가 봐도 걱정스럽게 나오긴 했다"며 웃었다. 사진 한 장 때문에 주변에서도 건강을 묻는 연락을 많이 받았다고 털어놨다.

다만 육아와 일을 병행하면서 체력적으로 힘든 것은 사실이라고 밝혔다. 거미는 "두 명을 케어하고 계속 일하고 있다"며 바쁜 일상을 전했다. 조정석에 대해서는 "촬영 중이라 집을 비우는 시간이 많지만 집에 있을 때는 당연히 육아를 도와준다"며 "남편은 더 수척하다. 서로 마주치면 너무 말랐다고 한다"고 말했다.

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거미와 조정석은 2013년 교제를 시작해 2015년 2월 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 약 5년간의 연애 끝에 2018년 10월 결혼했다. 별도의 결혼식 대신 양가 가족들과 함께 언약식을 진행해 부부의 연을 맺었다. 결혼 후 2020년 8월 첫째 딸을 출산했으며, 지난 1월 둘째 딸을 품에 안았다.

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한편 거미는 최근 콘서트 무대에도 복귀했다. 지난 21~22일 성남 공연으로 전국투어의 막을 올렸으며, 오는 28~29일 부산을 시작으로 대전, 서울, 대구, 광주, 인천, 용인 등 8개 도시에서 'GUMMY Tour Concert 2026 LOVE'를 이어간다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com