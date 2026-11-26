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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진서연이 꾸밈없는 일상과 솔직한 매력으로 눈길을 끌었다.

26일 진서연은 자신의 SNS 계정에 "첫잔인데 왜 취한 무드지?"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 진서연은 비키니에 선글라스를 착용한 채 선베드에 누워 여유로운 시간을 보내고 있다. 손에는 칵테일 한 잔을 든 채 한껏 느긋한 분위기를 만끽하는 모습이다. 휴양지의 여유로움이 고스란히 전해지는 가운데, 별다른 꾸밈 없이 자연스러운 모습을 드러낸 진서연의 모습이 시선을 사로잡는다.

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특히 눈길을 끄는 것은 진서연의 당당하고 솔직한 태도다. 선베드에 편안하게 누워 생긴 자연스러운 뱃살까지 숨김없이 공개하며 털털한 매력을 드러낸 것. 완벽하게 꾸며진 모습보다는 있는 그대로의 일상을 공유한 진서연의 쿨한 면모가 돋보인다.

앞서 진서연은 최근 자신의 계정에 몸무게 60.17kg이 적힌 인바디 결과를 공개하며 "사상 초유의 사태, 3개월간 11kg 뺀다"며 "49kg이 목표"라고 전했다. 이어 다음날 진서연은 58.95kg로, 약 1.2kg 감량했다고 인증해 화제를 모은 바 있다.

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한편 진서연은 2014년 9세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.