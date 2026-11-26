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[스포츠조선 조민정 기자] 아나운서 출신 방송인 겸 사업가 김소영이 병원에서 링거를 맞던 중 갑작스럽게 기도가 조이는 증상을 겪었다고 털어놨다.

김소영은 25일 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답 시간을 갖던 중 전날 겪었던 아찔한 상황을 전했다.

체기가 있어 병원을 찾았다는 김소영은 "링거를 맞았는데 갑자기 알러지 반응 같은 게 일어나서 기도가 조였음"이라고 밝혔다.

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약을 복용하고 한 시간가량 병원에 머문 뒤에야 상태가 호전됐다고. 그러나 김소영이 향한 곳은 집이 아닌 회사였다. 예정된 면접 일정을 소화한 데 이어 밀린 업무까지 처리하느라 자정이 돼서야 퇴근했다.

팬들의 걱정이 이어지자 김소영은 "건강 잘 챙길 거긴 한데…솔직히 추위 때문임"이라며 평소 여름에 비해 겨울철 컨디션이 좋지 않다고 털어놨다. 그러면서 "지금은 멀쩡합니다"라고 덧붙여 팬들을 안심시켰다.

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2017년 MBC를 퇴사한 김소영은 사업가로 변신해 개인 브랜드를 운영하고 있다. 지난해 월 최대 매출을 경신한 데 이어 70억원 규모의 투자 유치에도 성공하며 사업 영역을 넓혀왔다.

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한편 김소영은 MBC 아나운서 선배였던 오상진과 2017년 결혼해 2019년 첫딸을 낳았다. 지난 4월 둘째 아들을 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com