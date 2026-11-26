제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 조인성. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 올해 한국영화계에서 조인성은 누구보다 눈부신 활약을 펼쳤다. 제47회 청룡영화상에서도 독보적인 존재감과 남다른 품격을 드러내며 대한민국을 대표하는 배우로서 진가를 다시 한번 보여줬다.

제47회 청룡영화상이 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 화려하게 막을 올렸다. 이날 조인성은 영화 '호프'로 남우주연상, '가능한 사랑'으로 남우조연상 후보에 이름을 올리며 유난히 뜨거웠던 2026년을 뜻깊게 마무리했다.

지난 한 해 한국영화를 이야기하면서 조인성을 빼놓을 수 없다. 다채로운 장르와 캐릭터를 넘나들며 배우로서 한층 넓어진 스펙트럼을 보여줬기 때문이다. 그는 지난 7월 개봉한 영화 '호프'(감독 나홍진)에서 마을 청년 성기 역을 맡아 고난도 액션 연기를 펼치며 강렬한 인상을 남겼다. 이어 이달 6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)에서는 다큐멘터리 감독 예지(조여정)의 남편이자 부유한 집안 출신의 사업가 상우로 분해 전작과는 전혀 다른 모습을 선보였다. 또 비록 배우 부문으로 노미네이트 된 작품은 아니지만, 지난 2월 개봉한 류승완 감독의 '휴민트'에서도 국정원 블랙요원으로 서늘한 카리스마를 내뿜었다. 한국영화를 대표하는 세 거장과 연이어 호흡을 맞춘 그는 작품 속 인물의 특징을 섬세하게 살리며 연기 내공을 유감없이 발휘했다.

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제47회 청룡영화상 시상식이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 음문석, 조인성. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 리셉션장에서 조인성과 정호연이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 리셉션장에서 조인성, 조여정, 전도연, 설경구가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 리셉션장에서 조인성이 전도연에게 자신이 자켓을 벗어 입혀주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 리셉션장에서 조인성과 조여정이 대화 나누고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

조인성은 '호프'에서 호흡을 맞춘 음문석과 나란히 청룡 레드카펫을 밟으며 작품과 동료 배우를 향한 각별한 애정을 드러냈다. 이 같은 행보는 이번이 처음이 아니다. 앞서 제44회 청룡영화상에서 영화 '밀수'로 남우조연상 후보에 올랐을 당시에도 동료 배우들과 함께 레드카펫에 올라 팬들의 환호성을 자아냈다. 이처럼 작품으로 인연을 맺은 동료 배우들과 매번 레드카펫을 함께하는 모습에서 조인성의 남다른 의리와 동료애를 엿볼 수 있었다.

본식 시작에 앞서 진행된 사전 리셉션에서도 조인성의 존재감은 돋보였다. '가능한 사랑' 팀과 '호프' 팀을 오가며 동료 배우들과 반갑게 인사를 나누고 유쾌한 분위기를 이끌었다. 이어진 사전 인터뷰에서도 특유의 여유와 친근함으로 취재진을 대하며 현장에 활기를 더했다. 특히 추운 날씨 속 드레스를 입고 레드카펫에 오른 전도연을 위해 자신이 입고 있던 재킷을 건네는 세심한 배려까지 보여주며 훈훈함을 더했다.

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 음문석 조인성 조여정 전도연이 축하공연에 환호하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 설경구가 조인성의 축하를 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상을 수상한 영화 '호프' 조인성이 수상 소감을 말하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

올해 남우조연상과 남우주연상 부문은 어느 해보다 치열한 심사가 펼쳐졌다. 조인성은 아쉽게도 수상의 기쁨을 누리지는 못했지만, 동료 배우들의 수상에 진심 어린 축하를 전하며 따뜻한 면모를 보여줬다. 뿐만 아니라, 축하공연이 진행되는 동안에도 무대에 오른 아티스트들에게 아낌없는 호응을 보내며 공연을 함께 즐기는 모습으로 흐뭇함을 자아냈다.

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조인성은 작품 속 연기뿐 아니라 카메라 밖에서도 깊이 있는 품격을 보여줬다. 두 작품으로 주요 부문 후보에 이름을 올렸다는 사실만으로도 지난 한 해 그가 얼마나 의미 있는 발자취를 남겼는지 짐작하게 한다. 매 작품 변화를 두려워하지 않고, 연기 영역을 개척해온 그이기에 앞으로 펼쳐보일 작품 세계와 캐릭터엔 한계가 없을 것이다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com