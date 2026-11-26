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[스포츠조선 조민정 기자] 격투기 선수 생활에 마침표를 찍은 추성훈이 20년 전과 현재의 몸매를 비교하며 놀라운 자기관리 능력을 뽐냈다.

추성훈은 26일 자신의 개인 계정에 "2006년의 나 31 years old, 2026년의 나 51 years old"라며 "아직 아저씨 안 죽었다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 20년의 시간 차를 두고 똑같은 포즈를 취한 추성훈의 모습이 담겼다. 양팔을 들어 민소매 운동복을 걷어 올린 채 선명한 복근과 탄탄한 가슴 근육을 드러냈다.

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어느 쪽이 20년 전 사진인지 단번에 구분하기 어려울 정도로 변함없는 근육질 몸매가 감탄을 자아낸다. 50대에 접어들었음에도 두툼한 팔 근육과 군살 없는 허리 라인을 유지하고 있는 모습에서 철저한 자기관리가 엿보인다.

최근 현역 선수 생활을 마무리한 직후 공개한 사진이라는 점에서도 눈길을 끈다.

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앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17'에서 크리스 리벤과 은퇴전을 치렀다. 아쉽게 판정패했지만 후배 선수들을 위해 파이트머니 전액을 기부하겠다는 뜻을 밝히며 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com