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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다' 소녀시대 유리가 제주도가 아닌 서울에서 의문의 수련(?)을 하는 모습이 공개된다. 유리가 트램펄린 위에서 높이 뛰어 날아올라 공중제비를 도는 순간이 포착돼 시선을 강탈한다.

오는 27일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 소녀시대 유리가 서울에서 의문의 수련(?)을 하는 모습이 공개된다.

유리가 제주도가 아닌 서울에서 보내는 일상을 공개한다. 북적이는 서울 거리를 지나 그가 도착한 곳은 다름 아닌 텀블링, 철봉, 평행봉 등 기계체조를 배울 수 있는 운동센터. 유리는 3년 전 제주도에 가기 전까지 기계체조를 배웠다며, 최근 서울에서 스케줄이 있을 때마다 짬을 내서 다시 배우고 있다고 밝힌다.

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유리는 "멋있는 액션 배우가 되는 꿈이 있었다"라며 K-무협 '다모'를 언급, 20년 넘게 품어왔던 액션 배우의 꿈을 밝혀 무지개 회원들을 놀라게 한다. 공개된 사진 속에는 유리가 옆돌기부터 점프 수련을 하는 모습과 트램펄린 위에서 연속 백텀블링에 도전한 모습도 포착됐다.

과연 유리가 백텀블링에 성공했을지 궁금한 가운데, 3년 전부터 갈고 닦은 '제주 다모' 유리의 실력은 어떨지는 오는 27일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com