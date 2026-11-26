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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김기욱이 맞벌이를 포기한 이유를 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '뭐라도 되겠지'에서는 '김미려를 오늘도 화나게 한 남편 사연들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 사연자는 독감에 걸렸는데도 밤 10시에 퇴근한 남편의 밥을 차렸다며 속상한 마음을 털어놨다. 이에 제작진은 김기욱에게 "아내가 아플 때 밥 챙겨준 적 있지 않냐"고 물었고 김기욱은 쿨하게 인정했다. 김미려는 "쓰레기네"라고 비난했고 김기욱은 "아내가 해준 게 맛있다. 우리 아내가 떠준 물도 내가 뜬 물과 맛이 다르다. 그래서 방에 있으면 물 좀 떠달라 한다"고 너스레를 떨었다.

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김기욱은 "저는 원래 아내와 맞벌이였다. 맞벌이를 하다가 아무리 생각해도 내가 원하는 결혼생활이 아닌 거 같다"며 "내가 집에 들어왔는데 아내가 집에 없고 집에서 만나는 시간도 많이 없길래 이렇게 살 거면 차라리 내가 돈을 벌 테니 아내가 집안일을 해줬으면 좋겠다고 선택한 것"이라 밝혔다.

김기욱은 "우리는 돈을 포기한 거다. 그 후로 싸움이 없다. 나는 집안일을 안 하기로 했고 아내는 바깥일을 안 하기로 했다. 서로 경계선을 둔 것"이라 밝혔다.

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한편, 개그맨 김기욱은 2012년 SBS '웃음을 찾는 사람들' 이화선 작가와 결혼했다. 이화선 작가는 지난해 김숙의 유튜브에 출연, 김숙에게 빌린 전세보증금 4천만 원 덕에 부동산 부자가 됐다고 밝혀 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com