사진=초아 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 그룹 크레용팝 출신 초아가 생후 9개월 된 첫째 아들의 갑작스러운 응급실행에 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

초아는 25일 자신의 SNS에 "이제야 퇴원한다. 오늘 남편도 놀라서 조기 퇴근했고, 저녁 먹기 전 한바탕 오열했다"며 긴박했던 하루를 돌아봤다.

지난 2021년 말 사업가 김동규 씨와 결혼한 초아는 올해 2월 쌍둥이 아들 무궁·무진 군을 품에 안았다.

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하지만 이날 첫째 아들 무궁이 이유식 속 달걀 토핑에 갑작스러운 알레르기 반응을 일으켜 구토 증세를 보였다. 혈색마저 돌아오지 않아 얼굴이 하얗게 질리는 모습을 보였고, 결국 대학병원 응급실로 향했다. 아들은 응급처치와 수차례의 근육 주사를 맞은 뒤에야 가까스로 안정을 되찾았다.

초아는 당시의 아찔했던 상황을 떠올리며 "너무 놀랐지만 내가 정신을 똑바로 차려야 하니까 애써 침착한 척 하나하나 대처했다"면서 "마음 한켠에 꾹꾹 눌러뒀던 불안함과 걱정이 곤히 잠든 아기 모습을 보니 뒤늦게 터져버렸다"며 남편이 촬영한 눈물 영상도 함께 공개했다.

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어린 아들을 향한 미안함과 죄책감도 고스란히 전해졌다. 초아는 "엄마 욕심에 계란을 너무 많이 준 건 아닐까. 엄마만 믿고 있는 내 새끼 미안하다. 안도감과 미안함, 죄책감이 뒤섞인 눈물"이라고 고백했다.

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또한 "응급실에서 대기하는데 짜증 한 번 안 냈다. 토 범벅이 된 옷에 조그만 손가락, 아직 이렇게나 작은 아가인데 한 번을 안 울더라"며 의젓하게 버텨준 아들을 향해 애틋한 모정을 드러내는 한편 "계란 알레르기 테스트 때는 아무 문제 없었는데 이렇게 갑자기 반응이 올 수도 있다. 육아는 정말 알다가도 모르겠다. 오늘 또 하나 배워간다"라고 덧붙였다.

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2012년 크레용팝으로 데뷔해 '빠빠빠'로 전국민적 사랑을 받은 초아는 2017년 유튜버로 전향해 활동해 왔다. 특히 결혼 1년 만에 자궁경부암 진단을 받고 절제 수술을 진행하는 등 큰 시련을 겪었지만, 추적 검사와 거듭된 난임 치료 끝에 시험관 시술로 소중한 쌍둥이를 얻었다.

힘든 과정을 거쳐 품에 안은 아들이 무사히 퇴원했다는 소식에 팬들 역시 안도와 응원의 메시지를 보내고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com