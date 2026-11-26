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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손예진이 붙임머리로 한층 길어진 헤어스타일을 선보이며 여신 미모를 뽐냈다.

손예진은 26일 자신의 SNS에 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 시상식 비하인드 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손예진은 순백의 드레스를 입고 우아하면서도 청순한 자태를 뽐내고 있다. 이날 손예진은 2018년 방송된 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'에서 호흡을 맞춘 배우 정해인과 함께 시상자로 무대에 올랐다. 특히 대기실에서도 정해인의 팔짱을 끼고 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

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무엇보다 한층 길어진 헤어스타일도 시선을 사로잡았다. 기존에도 가슴께까지 내려오는 긴 머리를 유지했던 손예진은 이날 더욱 길고 풍성한 웨이브 헤어로 여신 같은 분위기를 완성했다. 우아한 드레스와 어우러진 헤어스타일이 한층 돋보이는 미모를 배가했다.

또한 손예진은 자신을 보기 위해 현장을 찾아온 팬들에게 감사 인사도 전했다.

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그는 "나를 보러 멀리서, 또 어딘가에서 항상 오는 나의 천사들… 유난히 추운 날, 밖에서 기다리며 얼마나 추웠을지. 창문을 열고 그대들의 손을 잡았을 때, 그 차갑던 손을 잊을 수가 없어"라고 적었다. 이어 "손을 잡아 주고 인사하는 것밖에, 고맙다고 하는 것밖에 할 수가 없어서 미안했던 어젯밤… 아침에 일어나 편지를 보며 다시 한번 너무 뭉클해서 마음이 뜨거워졌어… 너무 고맙고 사랑해요"라며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com