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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박한별이 평소 머리를 감는 주기부터 잠옷을 갈아입는 습관까지 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다.

지난 25일 박한별의 유튜브 채널 '박한별하나'에는 '모두 대답 해 드립니다? 박한별의 솔직한 TMI Q&A ★'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박한별은 구독자들이 평소 궁금해했던 사소한 질문들에 하나씩 답하며 자신의 일상과 생활 습관을 가감 없이 털어놨다. 꾸밈없는 답변과 예상 밖의 생활 패턴이 웃음을 자아냈다.

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먼저 '외출했다가 돌아오면 가장 먼저 하는 행동은?'이라는 질문에 박한별은 "신발 벗고 손 씻고, 옷부터 갈아입는 것 같다"고 답했다.

이어 "외출한 옷을 입고 절대 침대 위에 올라가지 않는다. 우리 집 룰이다"라고 강조했다. 집 안에서는 외부에서 입었던 옷과 실내복을 철저하게 구분한다는 설명이다.

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잠옷을 갈아입는 주기도 공개했다. '잠옷은 며칠에 한 번 갈아입냐'는 질문에 박한별은 "제가 땀을 잘 안 흘린다. 그래서 보통 사람보다는 길게 입는 것 같다. 3~4일 정도, 일주일에 두 벌 정도 입는다"고 밝혔다.

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외출복 세탁에 대해서도 자신만의 기준이 있었다. 그는 "외출복은 여름 티셔츠 경우에는 땀을 많이 흘리니까 한 번 입고 빠는데, 웬만하면 세탁기에 옷을 많이 돌리지 않으려고 한다. 옷이 상하니까"라고 설명했다. 옷감이 상하는 것을 방지하기 위해 불필요한 세탁을 줄이려 한다는 것.

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가장 관심을 모은 것은 머리를 감는 주기였다. '머리는 며칠에 한 번 감냐'는 질문에 박한별은 "무조건 이틀에 한 번 감는다. 매일 절대 안 감는다"고 솔직하게 답했다.

그 이유도 구체적으로 설명했다. 박한별은 "머리에 기름이 안 진다. 떡이 지거나 기름이 져서가 아니라 오히려 건조해서 감는 편이다. 보통 사람과 반대다"라고 밝혔다.

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심지어 사흘 동안 머리를 감지 않을 때도 있다고. 그는 "3일 동안 안 감을 때도 있는데, 그러면 머리가 너무 푸석하고 건조해져서 트리트먼트 하려고 머리 감는다"고 말했다. 이어 "한 여름에 땀을 흘리거나 골프 라운딩을 하고, 동을 하지 않는 한 이틀에 한 번 감는다"고 덧붙였다.

자신의 생활 습관을 하나씩 공개하던 박한별은 이내 웃음을 터뜨렸다. 그는 "TMI 질문에 답을 하면 할수록 더러운 이미지가 생기는 것 같다. 옷도 안 빨고 머리도 안 감고"라고 말해 유쾌한 분위기를 더했다.

한편 박한별은 2002년 패션잡지 모델로 데뷔해 드라마와 영화 등에서 활약했다. 2017년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 이후 제주도에서 카페를 운영하며 생활해 왔고, 최근에는 방송과 SNS 등을 통해 대중과 소통하고 있다.