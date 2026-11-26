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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이세영이 다시 한번 자신의 한계를 넘었다.

이세영은 1997년 '형제의 강'으로 데뷔한 뒤 '대장금' '월계수 양복점 신사들' '화유기' '옷소매 붉은 끝동' '열녀 박씨 계약결혼뎐' 등 현대극과 사극을 가리지 않고 폭넓은 연기 스펙트럼을 뽐내온 배우다. 그런 그가 디즈니+오리지널 '재혼황후'로 연기 변신에 성공했다.

'재혼황후'는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 완벽한 황후 나비에(신민아)와 황제 소비에슈(주지훈), 이웃나라 왕자 하인리(이종석), 도망 노예 라스타(이세영)가 펼치는 로맨스 판타지 대서사극이다. 이세영은 극중 어린 아이 같은 천진난만함 속에 비틀린 욕망을 간직한 소비에슈의 정부 라스타 역을 맡아 웹툰을 찢고 나온 듯 환상적인 비주얼과 찰떡같은 연기력을 뽐내며 큰 사랑을 받았다.

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"어차피 라스타를 이해할 수는 없었다. 나로서는 라스타의 모든 행동이 잘못됐고, 있을 수 없는 일이다. 황후에게 '언니라고 해도 괜찮을까요', '황후 폐하가 불임이라 제가 낳은 아이를 키워주실 수 있고' 이런 대사를 하는데 정말 기가 찼다. 그래서 공감보다는 그냥 그 인물 자체로 받아들이고 라스타를 사랑하기로 결정했다."

온전한 라스타를 표현하기 위해 이세영은 촬영장에서도 라스타 특유의 3인칭 화법을 달고 살았고, 자신히 선호하는 심플한 블랙 패션을 버리고 투머치 블링블링 패션을 선택했다. 또 영화 '레옹'의 마틸다에게서 영감을 받아 '순수악'을 그려냈다.

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"제가 설정한 라스타는 처음엔 생존 욕구만 있었지만 가져본 것 없는 걸 만져보며 더 갖고 싶다는 욕망이 생기고, 그걸 조절하는 법도 몰랐을 것 같다. 그러다 아이를 가진 뒤 욕망이 생겼을 것"이라며 "라스타가 좋다 나쁘다는 판단을 해본 적은 없지만, 만약 처음 사냥터에서 구해준 게 소비에슈가 아닌 나비에였다면 라스타도 달라졌을 수 있다고 생각한다. 순수한 아이처럼 보였으면 좋겠다는 생각으로 연기했다."

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작품은 공개 후 3일간 시청수 기준으로 디즈니+ 로컬 오리지널 공개작 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록했고, 미국 영국 프랑스 독일 브라질 등 90개 이상 마켓에서 한국 콘텐츠 공개 성적 1위를 달성하며 큰 성공을 거뒀다. 이세영 역시 "만족도 90%"라며 웃어보였다. 특히 그는 함께 연기합을 맞춘 주지훈 신민아 이종석에 대한 애정을 드러냈다.

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"나는 그동안 안정적인 연기를 해왔던 사람이고, 주지훈은 편견을 깨는 연기를 하는 배우라 의견을 많이 물어봤다. 라스타의 구원자라 많이 기댈 수 있었다. 신민아는 내가 있어야 그래도 웃음을 잃지 않는다. 나도 예쁜 언니들을 좋아해서 너무 좋았다. 다들 조용조용하셔서 내가 애교도 많이 부렸다. 세분이 계실 때 내가 가면 웃음꽃이 피었다. 오랜만에 막내 포지션으로 많은 사랑을 받았다."

작품은 나비에가 소비에슈의 이혼 신청을 받아들인 뒤 하인리와 재혼을 선언하고, 라스타는 그토록 바라던 서궁에 입성해 만족하는 모습으로 마무리 됐다. 원작은 하인리와 재혼한 나비에가 마법의 효과로 불임을 극복, 쌍둥이를 낳아 해피엔딩을 맞고 라스타는 처절하게 생을 마감하며, 소비에슈는 라스타의 아이가 사실은 자신의 친자였다는 걸 깨닫고 절망하는 것으로 완결된 만큼 드라마도 시즌2를 제작하는 게 아니냐는 기대의 목소리가 나왔다.

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"시즌2가 나온다면 나는 무조건 한다. 더 큰 욕을 먹고 싶다. 가장 높은 곳까지 올라갔다 바닥으로 곤두박질 치는 끝을 보는 게 보는 사람으로 하여금 많은 생각을 하게할 것 같다. 첫 로판 시도였지만 걱정보다는 제대로 해내보자는 기대가 컸다. 좋은 평가로 더 다양한 로판물이 나오길 기대한다."

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=판타지오