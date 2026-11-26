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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 이찬원과 황윤성이 400포기 김장에 도전한다.

26일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '편스토랑' 게스트 최다 출연 기록 보유자 황윤성이 편셰프로 출격한다. 역시나 떼려야 뗄 수 없는 절친 찬또셰프 이찬원과 함께다. 끈끈한 우정을 자랑하는 두 사람은 바쁜 스케줄 속에 틈을 내 단둘이 힐링 여행을 떠난다. 하지만 상상도 못 한 노동이 두 사람을 기다린다고 해 '편스토랑' 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 황윤성과 이찬원은 황윤성 부모님이 계신 시골집으로 향했다. 정작 아들인 황윤성도 많이 와보지 않은 곳이라고. 이들을 마중 나온 황윤성의 아버지는 두 사람을 두 팔 벌려 반겼다. 그런데 황윤성 아버지가 아들인 황윤성보다 아들 친구 이찬원을 더 반기며 "우리 우주 대스타"라고 해 '편스토랑'을 웃음바다로 만들었다.

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이어 황윤성 아버지의 큰 그림이 공개됐다. 20여 년 동안 어마어마한 규모의 김장을 해왔다는 황윤성 아버지는 올해도 무려 400 포기의 김장을 준비했다. 마침 시골집으로 여행 오는 두 아들의 일손을 활용하기로 한 것. 아무것도 모르고 아버지가 한 마리 통 크게 잡은 돼지고기를 먹을 생각에 신난 황윤성과 이찬원을 본 황윤성의 아버지는 제작진에게 "모르고 와야 재밌잖아요"라고 해 폭소를 안겼다.

잠시 후 황윤성과 이찬원은 소금에 절인 배추 400 포기가 산처럼 쌓여 있는 것을 보고 경악을 금치 못했다. 그제야 아버지의 큰 그림을 안 두 아들은 열심히 김장 돕기에 나섰다. 자타공인 요리 실력을 자랑하는 이찬원은 재료 손질부터 칼질까지 뚝딱뚝딱 능숙하게 해내 눈길을 끌었다. 반면 황윤성은 병약미(?)를 뽐냈다고. 극과 극 두 아들에 황윤성 아버지는 어떤 반응을 보였을까.

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한편 이찬원과 황윤성 아버지의 즉석 칼질 대결도 펼쳐졌다. 칼질만큼은 양보할 수 없는 승부사들의 승부욕에 불이 붙었다. 급기야 이연복 셰프의 전매특허인 '노룩 칼질' 대결로 번져 모두를 놀라게 했다는 전언이다. 과연 이찬원과 황윤성 아버지 중 칼질 대결의 승리는 누가 차지했을까.

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또한 이날 황윤성과 이찬원은 아버지를 따라 농장 구경에 나섰다. 그런데 아버지 농장이 상당히 큰 규모를 자랑해 놀라움을 자아냈다. '편스토랑' 식구들이 "농장 구경이 아니라 거의 마을 구경", "황윤성 알고 보니 도련님이었네"라며 혀를 내둘렀다고. 그도 그럴 것이 황윤성의 아버지는 넓은 규모의 밭, 대형 창고와 대형 저장 냉장고, 각종 고가의 농기계, 양계장까지 보유하고 있었던 것.

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한참을 걸으며 농장 구경을 마친 황윤성과 이찬원에게, 황윤성 아버지가 "할아버지가 물려주신 금이 있다. 보러 가자"라고 해 궁금증을 유발했다. 전혀 몰랐던 금 소식에 황윤성의 눈이 반짝반짝 빛나기도. 황윤성 할아버지가 물려주신 금의 정체는 '편스토랑' 본방송에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com