사진=최지우 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 최지우가 화장기 하나 없는 민낯으로도 독보적인 미모를 뽐냈다.

한때 청순의 대명사였던 최지우가 벌써 51세다. 하지만 50대라는 사실이 믿기지 않는 청초한 비주얼이 돋보인다.

최지우는 26일 자신의 SNS에 푸근한 일상을 즐기는 사진 여러장을 올렸다.

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사진 속 최지우는 멋부리지 않은 편안한 옷차림으로 일상을 만끽하고 있다. 특히 꾸밈없는 웃음, 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 포즈, 화장기 없는 얼굴에도 깨끗한 피부, 여전히 상큼한 이목구비는 역시 한 시대를 대표하는 미녀답다.

한국 드라마는 2022년 '뉴노멀' 이후 작품이 없다. 2024년 일본 TBS 드라마 '블랙페앙' 시즌2에 출연했고, 영화는 2025년 '히트맨2'에 이어 올해도 영화 '슈가'가 개봉한 바 있다.

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1975년생의 최지우는 올해 만 51세, 벌써 결혼 9년차 엄마다. 2018년 9세 연하의 비연예인 남편과 결혼, 2020년 5월 딸을 출산한 바 있다.

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사진=최지우 SNS

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com