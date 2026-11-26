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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 폭로했던 A씨가 이번엔 마약 의혹을 제기했다.

A씨는 26일 라이브 방송을 통해 "홍원아, 치약검사 잘 받아"라고 말했다.

'치약검사'는 마약 검사를 뜻하는 은어다. 이와 함께 A씨는 "사나이, 사나이 하는 것 다 (약에) 절어서 하는 행동"이라며 다수의 인물을 이니셜로 언급했다. 이에 네티즌들은 양홍원을 저격하는 것이냐며 우려의 목소리를 냈지만, A씨는 "나는 특정인을 지칭하지 않았다. 듣는 사람들이 알아서 해석한 것"이라며 법적 대응 가능성에 선을 그었다.

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다만 A씨의 주장은 일방적인 것으로 사실 여부는 확인되지 않았다.

A씨는 10월 23일 양홍원이 아내 원현주가 아닌 다른 여성과 모텔에 갔다며 불륜 의혹을 제기했다. 양홍원 측은 문제의 여성과 모텔에 간 것은 사실이지만 어떠한 부적절한 행위도 없었다며 A씨를 고소했다. 그러자 A씨는 급전이 필요해 돈을 빌리려다 거절당한 것에 대한 보복으로 폭로를 하게 됐으며, 양홍원이 해당 여성과 모텔에 들어가는 것은 봤지만 두 사람이 불륜 관계인지는 알지 못한다는 취지의 입장을 전했다.

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양홍원과 원현주는 2023년 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐으며 이듬해 딸을 낳았다. 두 사람은 10월 18일 결혼식을 올렸으나, 한달여만에 파경을 맞았다. 원현주는 24일 "협의 이혼 절차를 거의 마쳤다"고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com