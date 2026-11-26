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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한소희가 남다른 마블 사랑을 드러내며 아이언맨 헬멧을 둘러싼 귀여운 소망까지 밝혀 웃음을 안겼다.

지난 25일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '엘사 아닌가요? 사실 한소희는 둠스데이 디데이 세는 유우명한 마블 팬임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 한소희는 자신의 SNS 알고리즘에 자주 등장하는 콘텐츠를 공개하며 소소한 일상을 전했다.

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그는 알고리즘에 따라 SNS에 많이 뜨는 콘텐츠가 무엇이냐는 질문에 "싸움 영상이다. 지금 촬영하고 있는 작품 때문에 그런 것 같다. 복싱하는 분 영상이 많이 나온다"고 답했다. 현재 촬영 중인 작품의 영향으로 격투 관련 영상이 자주 추천된다는 설명이다.

이어 "제 팬미팅 영상도 많이 뜬다. 제가 춤추는 모습이 나와서 좀 부끄럽다. 그리고 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 곧 개봉하지 않냐. 마블을 너무 좋아해서 마블 영상도 많이 뜬다"고 덧붙였다.

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특히 한소희는 숨길 수 없는 마블 팬심을 드러내 눈길을 끌었다. 마블 최애 캐릭터를 꼽아달라는 질문에 잠시 고민하던 그는 "로건이다. 휴 잭맨 자체를 좋아한다. '엑스맨' 시리즈를 되게 재미있게 봤던 기억이 있어서 굉장히 좋아한다"고 밝혔다. 영화 속 캐릭터뿐만 아니라 이를 연기한 배우 휴 잭맨에 대한 애정까지 드러낸 것.

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무엇보다 한소희는 자신이 소장하고 있는 아이언맨 헬멧에 대한 이야기를 꺼내 관심을 모았다. 그는 "릴스를 보다가 샀다. 그걸 집에서 굉장히 잘 갖고 논다"고 밝히며 남다른 취미를 공개했다.

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이어 "음성 지원도 되고, 터치 기능도 있고 뚜겅도 열렸다 닫힌다"고 헬멧의 기능을 자랑한 한소희는 "그걸 쓰고 여기저기 다니고 싶은데, 회사와의 문제 때문에..공항에 한 번 쓰고 가겠다. 기대해 달라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 1994년생인 한소희 지난 2024년 8월 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.