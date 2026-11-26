Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 자체 최고 시청률을 경신하고도 '친일파 미화' 논란에 휩싸인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'. 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 류보리 작가가 작품 속 인물들의 서사와 집필 의도를 설명했다.

26일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'(연출 유인식·김윤진, 극본 류보리, 제작 스튜디오드래곤·낭만크루) 측은 전날 김태웅(박진영 분)과 사토 신이치(진선규 분)의 대립을 담은 스페셜 선공개 영상을 선보인 데 이어 류보리 작가의 캐릭터 설명을 공개했다.

류 작가는 독립이라는 미래를 장담할 수 없었던 시대에 평범한 사람들이 어떤 계기로 독립운동에 나서게 됐는지에 대한 고민에서 작품이 출발했다고 밝혔다.

Advertisement

처음부터 독립운동에 투신한 인물이 아닌, 개인적인 사랑과 연민에서 출발한 사람들이 점차 더 큰 신념을 갖게 되는 과정을 그리고자 했다는 설명이다.

류 작가는 등장인물들이 방황과 망설임을 거쳐 독립운동에 이르게 되는 원동력에 대해 "내가 찾은 답은 '사랑'이다"라고 밝혔다.

Advertisement

공교롭게도 최근 '100일의 거짓말'을 둘러싼 논란 역시 등장인물의 변화 과정에서 비롯됐다.

Advertisement

극 중 박진영이 연기하는 김태웅(사토 히데오)은 조선인으로 태어났으나 일본인 권력자의 양자로 성장해 조선총독부 통역관으로 살아가는 인물이다.

Advertisement

일부 시청자들은 식민 지배 체제에서 특권을 누리는 인물의 개인적인 상처와 로맨스가 지나치게 부각됐다고 지적했다. 특히 전체 16부작 중 14회에 이르러서야 조선인으로서의 정체성과 본격적인 변화가 드러났다는 점에서 각성 시점이 너무 늦었다는 비판도 나왔다.

처음부터 완성된 독립운동가가 아닌 시대적 혼란 속에서 변화하는 인물을 그렸다는 점을 고려해야 한다는 의견도 있다.

Advertisement

흥행 성적과 작품을 향한 평가가 엇갈리고 있다는 점도 눈길을 끈다. 지난 22일 방송된 14회는 닐슨코리아 전국 유료플랫폼 기준 평균 11.7%, 최고 13.0%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

두 자릿수 시청률을 확보했지만 역사적 배경과 인물 묘사를 둘러싼 숙제는 여전히 남아 있는 상황. 작가가 강조한 사랑에서 출발한 인물들의 변화가 남은 두 회차에서 시청자들을 충분히 설득할 수 있을지 주목된다.

'100일의 거짓말'은 오는 29일 종영한다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com