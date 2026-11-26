제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상 시상자로 나선 김은희 작가가 무대에 깜짝 등장하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 조지영 기자] 청룡은 결코 떡밥을 놓치지 않았다. 관계성 맛집, 세계관 맛집 그 자체인 청룡이 올해 시상 라인업 또한 완벽한 서사로 감동의 한 페이지를 썼다.

청룡영화상의 주인공은 수상자뿐만이 아니다. 수상자가 더욱 빛날 수 있게 서포트하는 시상자도 빠질 수 없다. 최고와 최상의 케미로 객석에 앉은 후보들과 이를 지켜보는 시청자를 즐겁게 만드는 청룡영화상. 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상은 시청자의 사랑을 받았던 작품 속 레전드 커플부터 생각지도 못한 반전 게스트까지 무대 위에서 다시 만나는 라인업으로 화제성을 이끌었다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상 시상자로 나선 '왕과 사는 남자' 장항준 감독의 아내 김은희 작가가 무대에 올라 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상을 수상한 영화 왕과 사는 남자 장항준 감독이 아내 김은희 작가와 함께 무대를 나서고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

'장항준과 사는 여자' 김은희 작가 깜짝 등장, 2년 전 약속한 공약 지킨 완성형 서사

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최다관객상 무대에는 반가운 얼굴이 등장했다. '왕과 사는 남자'의 주역 유해진, 박지훈과 함께 깜짝 시상자로 나선 김은희 작가다. 김은희의 깜짝 등장은 '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독의 서사와 맞닿아 있다.

김은희 작가와 장항준 감독은 1998년 결혼해 28년 차 사랑꾼 부부로 정평이 나있다. 서로의 일을 누구보다 지지하고 응원하는 영혼의 단짝, 동반자다. 무엇보다 장항준 감독은 오랫동안 '김은희 작가의 남편'으로 불려 왔는데, 그런 그가 '왕과 사는 남자'로 1694만 관객을 동원하면서 올해 최고 흥행, 역대 흥행 2위 기록을 추가하며 극장가의 중심에 섰다. 팬들은 "이제 김은희 작가가 '장항준의 아내' '장항준과 사는 여자'로 불리게 됐다"고 축하를 아끼지 않았다.

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여기에 2년 전 김은희 작가의 바람도 '끌올'됐다. 앞서 김은희 작가는 2024년 열린 한국방송대상에서 SBS 드라마 '악귀'로 작가상을 수상했는데, 당시 시상을 남편인 장항준 감독이 맡아 "내가 정말 존경하고 사랑하는 분"이라며 상을 건네 화제를 모았다. 상을 받은 김은희 작가 또한 "다음번에는 내가 남편에게 시상할 기회가 왔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

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스포츠조선이 떡밥을 놓칠 리 없다. 김은희 작가의 소원 성취 기회를 포착, 곧바로 섭외에 나섰고 김은희 작가 역시 자신의 수상보다 더 기쁜 마음으로 시상에 임했다. 특히 장항준 감독에겐 '비밀' 무대를 선사하고 싶다며 깜짝 등장을 먼저 제안, '장르 대가' 면모와 정반대인 '사랑꾼 모먼트'를 보이기도 했다. 시상식 당일까지 장항준 감독과 마주치지 않기 위해 동선을 피한 김은희 작가는 마치 미스터리 장르의 서사를 구성하듯 철저한 빌드업과 스토리로 철통 보완을 지켰다. 시상식에서 리프트를 타고 무대 위로 등장해 장항준 감독을 깜짝 놀라게 만들며 최고의 추억을 완성했다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 공로상을 수상한 故 안성기의 시상자로 무대에 나선 이정재가 고인을 추모하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 공로상을 수상한 故 안성기 아들 안필립이 대리 수상을 하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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"여러분, 오랜만입니다" 故안성기의 마지막 인사

이날 고(故) 안성기 공로상 시상은 이정재가 맡았다. 안성기는 올해 1월 5일 하늘의 별이 됐다. 이정재는 안성기와 같은 소속사 식구로서 시상에 나서 의미를 더했다. 선배 배우를 기억하고 한국 영화에 남긴 발자취를 기리는 자리에서 후배이자 고인의 마지막 소속사였던 아티스트컴퍼니 소속사 대표로 나선 이정재는 안성기 선배를 추억하는 과정에서 그리움에 사무쳐 눈물을 쏟기도 했다. 청룡 무대의 또 다른 울림이었다.

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이날 안성기를 대신해 상을 수상한 안성기의 차남 안필립 씨는 부친의 얼굴과 목소리를 똑 닮은 모습으로 무대에 올라 객석은 물론 시청자의 눈시울을 적셨다. 안필립 씨는 "배우 안성기의 차남 안필립이다"며 "아버지께서 오늘 이 자리에 함께해서 직접 상을 받았다면 어떤 말을 했을지 아들인 내가 곰곰이 생각해 봤다. 아버지가 평소 했을 말을 떠올리며 대신 전하겠다"고 말문을 열었다.

마치 안성기가 다시 무대로 돌아온 듯한 안필립 씨의 수상 소감은 "여러분, 오랜만입니다"라는 인사부터 그리움을 증폭시켰다. 그는 "생전에 공로상을 받게 된다면 아마도 '아직 공로상 받을 나이는 아닌데요?' 하고 웃으며 말할 것 같다. 내년이면 데뷔한 지 70년이 된다. 긴 세월 동안 나를 믿고 기억해 주고 한결같이 사랑해 준 여러분께 진심으로 감사하다"며 "그동안 배우 안성기를 아껴주고 응원해 준 모든 관객과 팬 여러분께 각별한 감사 인사를 전한다. 한국 영화인 여러분 늘 건강하고 좋은 작품 많이 만들어 달라. 나도 언제나 응원하겠다. 긴 세월 동안 배우 안성기와 함께해 줘서 고맙다"고 미처 다 하지 못한 작별 인사를 건넸다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 현빈과 정려원이 무대로 나서고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 손예진, 정해인. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 진기주. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 박지현, 김성철. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 이광수, 신현빈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

'내 이름은 김삼순'부터 '브람스를 좋아하세요?'까지, 청룡이 소환한 레전드 최애 커플들

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올해 시상식 라인업에서 감탄을 자아낸 부문은 남우주연상 시상자와 여우주연상 시상자였다. 먼저 남우주연상 시상자로 나선 현빈과 정려원은 2005년 방송된 MBC 드라마 '내 이름은 김삼순'에서 호흡을 맞췄던 사이로, 극 중 현진헌(현빈)과 유희진(정려원)의 케미를 다시 선보였다. 21년이 지났지만 변치 않은 외모로 청룡 무대에 나란히 섰다. 여우주연상은 지난해 수상자 손예진이 2018년 방송작 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'의 정해인과 함께 시상했다. 두 사람이 한 무대에 서자 커뮤니티에서는 "드라마 속 그 케미가 그대로" "그 시절 우리가 사랑했던 윤진아(손예진)·서준희(정해인) 커플"이라는 반응이 이어졌다.

남우조연상에는 지난해 수상자 이성민이 올해 상반기 전 세계를 뜨겁게 달군 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 진기주와 함께 사제 케미를 보였고 여우조연상에는 지난해 수상자 박지현이 2020년 방영된 SBS 드라마 '브람스를 좋아하세요?'에서 호흡을 맞춘 김성철과 짝을 이뤘다. 특히 김성철은 박지현이 활약한 '와일드 씽'의 트라이앵글 타이틀곡을 무대 위에서 불렀고 이에 맞춰 박지현이 귀여운 댄스를 선보여 호응을 얻었다.

신인상 시상은 작년 신인남우상 안보현과 신인여우상 김도연이 각각 이선빈, 이홍래와 파트너를 맡아 신선한 조합을 선보였다. 감독상에는 내년 기대작인 '정원사들'의 이광수와 신현빈이 무대로 올라 유쾌한 케미를 보였다.

작품 속 호흡을 기억하는 팬들은 SNS와 커뮤니티에서 라인업 공개 때부터 재회를 반겼다. 지난해 청룡을 뜨겁게 달군 얼굴과 올해의 얼굴이 만나는 구도는 청룡이 해마다 쌓아온 역사를 보여줬다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 서현우, 김민. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 박지연, 공민정. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

지금 씬에서 가장 사랑받는 최고의 신 스틸러 조합, 기술상

올해 청룡영화상에서 부활된 스태프상 시상에는 현재 한국 드라마와 영화계에서 가장 사랑받는 신 스틸러들이 나섰다. 총 6개의 스태프상 부문 중 기술상, 촬영조명상, 편집상은 디즈니+ 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰'로 존재감을 보여준 서현우와 김민이, 음악상, 미술상, 각본상은 박지연과 공민정이 맡았다. 화면에 등장하는 순간 분위기를 바꾸는 배우들이 영화의 숨은 주역인 스태프들에게 트로피를 건네는 장면은 시상식의 균형을 잡아줬다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 문근영. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 박찬욱 감독과 박보검이 인사말을 하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

올해 심사를 맡은 문근영과 이웃집 MC 박보검의 완벽한 시상

단편영화상 시상자로는 문근영이 나섰다. 문근영은 올해 청룡영화상 심사위원으로도 참여해 후보작을 가리는 자리에 있었고, 시상 무대에서도 심사위원을 대표하는 얼굴로 함께했다. 영화에 대한 진심과 연기를 사랑하는 배우로 올해 심사에 참석한 문근영은 한국 영화의 미래가 될 초석, 단편영화상의 시상을 단독으로 이끌며 의미를 더했다. 그리고 최우수작품상 시상에 나선 이웃집(백상예술대상) MC 박보검도 눈길을 끌었다. 한국을 대표하는 거장 박찬욱 감독과 청룡의 하이라이트인 작품상 시상에 나선 박보검은 군더더기 없는 소개와 정확한 딕션, 완벽한 비주얼로 감탄을 자아내며 무대의 품격을 지켰다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com