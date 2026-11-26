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[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획4' 나윤권이 육아 일상을 공개했다.

27일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 22회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 이기찬-나윤권과 함께 충남 홍성의 새로운 맛을 찾아 나서는 현장이 공개된다.

이날 '먹브로' 전현무-곽튜브는 '명품 발라더' 이기찬, '원조 고막 남친' 나윤권과 만나 반갑게 인사를 나눈다. 직후 나윤권은 "요즘 육아 때문에 곽튜브 영상(여행 유튜브 채널)을 못보고 있다"며 아쉬움을 토로한다. 두 돌을 앞둔 아들을 키우느라 바쁘다는 나윤권의 근황에 곽튜브는 "우리 아들도 생후 211일이 됐다"고 공감하며 육아 동지애를 내뿜는다. 반면 전현무는 이기찬을 향해 "결혼은?"이라고 갑자기 공격하고, 이기찬은 "전 안 했다. 한 번도 안 했다"라며 씁쓸해한다. 그러자 전현무는 "나도 한 번도 안했다. 우린 글러 먹었다"고 자폭해 모두를 빵 터지게 만든다.

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요란하게 인사를 마친 네 사람은 차를 타고 홍성의 숨은 맛집으로 향한다. 이때 곽튜브는 나윤권에게 "왜 수식어가 '발라드계의 황태'냐?"라고 궁금해한다. 나윤권은 겸손하게 "이미 황태자 분들이 많으셔서…"라고 답한다. 이기찬은 "그럼 난 북어쯤 해야 하나?"라며 웃고, 전현무는 "그래도 살아 있는 '생태' 정도로 하자"고 호응하며 '대환장 케미'를 발산한다. 뒤이어 이기찬은 대표곡 '감기'의 리메이크 버전인 '감기 2026' 발매 소식과 함께 최근 화제를 모으고 있는 '약국 버스킹' 비화도 방출한다. 그는 "'감기 2026' 홍보를 위한 '약국 버스킹' 덕분에, 대학병원에서도 섭외 연락이 왔다. 의료진분들께도 힘이 되는 듯해서 기분이 좋다"고 전해 훈훈함을 안긴다.

잠시 후 맛집에 도착한 네 사람은 야심차게 섭외에 나서지만 아쉽게 거절당한다. 다급해진 전현무는 홍성 출신 방송인 유병재에게 SOS 전화를 건다. 하지만 전화 연결이 되지 않아 난감해하고, 고심 끝에 전현무는 "백제 때부터 소가 유명했다는 홍성 한우부터 먹으면서 시간을 벌어보자"며 플랜B를 가동한다.

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충남 홍성의 새로운 맛을 찾아 나선 네 사람의 리얼 '먹트립' 현장은 27일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 22회에서 만날 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com