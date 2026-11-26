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[스포츠조선 이우주 기자] 요리연구가 이혜정이 다이어트 고충을 토로했다.

25일 이혜정의 유튜브 채널에서는 '빅마마 땀 빼러 갔다가 살 채우고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜정은 추운 날씨에 가기 좋은 숯가마에 갔다. 평소 찜질방을 가지 않는다는 이혜정은 "가서 있을 만큼 시간적 여유도 없었고 더운 데 있는 거 나는 별로 안 좋아한다. 사우나에 가서 먹는 미역국, 삼겹살 이런 건 좋아한다"고 밝혔다.

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이혜정은 "쉬고 여유로운 생활을 잘 생각 못한다. 늘 일이 있다 생각하고 직업이 없었던 가정주부 시절에도 늘 또 다른 일만 생각했지 쉬어간단 생각을 못했다. 내 삶을 돌아보면 서운한 건 쉬어 가면서 다음 일을 생각하면 더 발전적이었을 수 있는데 늘 다급했다"고 털어놨다.

땀 빼고 마사지까지 받은 이혜정은 만두, 고구마를 먹으며 행복해했다. 제작진은 "다이어트하실 생각 진짜 없냐"고 물었고 이혜정은 "안 한다. 다이어트가 얼마나 어려운데. 진절머리 나는 거 생각도 싫다. 꾸준히 오랫동안 할 자신이 없다. 각오가 안 된다"고 토로했다.

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이혜정은 지난해 22kg 감량에 성공한 바 있다. 제작진은 "그때보다 몇 킬로그램 쪘냐"고 물었고 이혜정은 "10kg"이라고 속삭였다.

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가장 힘들었던 점에 대해 이혜정은 "운동이 힘들었다. 먹고 뛰는 것도 문제고 탄수화물 끊는 게 너무 어려웠다. 그냥 스트레스 받는 게 다이어트하는 것보다 덜 힘들다"며 "진짜 하고 싶은 생각도 있다. 근데 그렇게 의지가 다시 생길지도 걱정이고 했다가 안되고 실패하면 좌절하지 않냐"고 털어놨다.

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제작진은 "다이어트했을 때는 허리 안 아프지 않냐"며 설득했고 이혜정은 "(지금은) 허리가 아프다"라고 인정했다. 이에 제작진은 "오늘까지만 먹고 내일부터 다이어트하자"고 밝혔고 이혜정은 "다이어트는 늘 내일부터"라고 외쳤다.

wjlee@sportschosun.com