Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 세계적인 셀럽 킴 카다시안과 클로이 카다시안 자매가 한국에서 피부 미용 시술을 받은 뒤 호텔 밖으로 나가지 못했던 일화를 뒤늦게 공개했다.

25일(현지시간) 미국 연예매체 피플과 페이지식스 등에 따르면 클로이 카다시안은 자신의 팟캐스트 '클로이 인 원더랜드'에서 지난해 8월 한국을 방문했던 당시를 떠올렸다.

당시 언니 킴 카다시안, 절친 라라 앤서니와 함께 한국을 찾은 클로이는 다양한 미용 시술을 경험했다고 밝혔다. 그러나 시술 직후 자매의 얼굴에 예상치 못한 변화가 생겼다. 첫날부터 달라진 얼굴 탓에 외출하지 못하고 호텔 방에서 시간을 보냈다는 것.

Advertisement

클로이는 통역사를 통해 의료진과 소통했지만 자신들이 정확히 어떤 시술을 받는지 충분히 이해하지 못했다고 털어놨다. 귀국하는 비행기 안에서는 상태가 더욱 심해졌다고.

어머니 크리스 제너 역시 달라진 킴 카다시안의 얼굴을 보고 눈물까지 흘렸다고 클로이는 전했다.

Advertisement

다행히 두 사람의 얼굴은 시간이 지나면서 원래 상태로 돌아왔다. 클로이는 당시 상황을 웃으며 회상하는가 하면 다시 한번 그런 여행을 하고 싶다는 뜻도 내비쳤다.

Advertisement

앞서 킴 카다시안은 지난해 한국 방문 당시 자신의 SNS를 통해 얼굴이 붉어진 채 미용 관리를 받는 모습 등을 공개해 주목받은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com