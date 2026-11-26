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[스포츠조선 김소형 기자] 그룹 브라운아이드걸스(브아걸)가 데뷔 20주년을 맞아 7년 만에 완전체로 뭉쳤다. 특히 프로포폴 투약 논란 이후 약 4년간 활동을 중단했던 가인이 멤버들과 함께 카메라 앞에 서며 복귀의 첫발을 내디뎠다. 오랜 공백기를 거친 가인은 대중에게 잊혔을까 봐 걱정했다며 솔직한 심경을 털어놨고, 멤버들은 장난과 격려를 건네며 변함없는 우정을 보여줬다.

브아걸은 지난 20일 공식 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'을 개설하고 완전체 활동을 예고했다. 이어 25일 첫 영상 '7년 만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다'를 공개했다. 네 멤버가 함께 카메라 앞에 선 것은 2019년 앨범 활동 이후 약 7년 만이다. 올해 데뷔 20주년을 기념해 유튜브 콘텐츠를 시작했으며, 매주 팬들과 소통하고 오프라인 팬미팅도 준비하고 있다고 밝혔다.

특히 가인은 멤버들 가운데 가장 마지막으로 등장했다. 다른 멤버들이 편안한 차림으로 나온 것과 달리 트레이드마크인 짙은 스모키 메이크업과 풀메이크업으로 등장해 눈길을 끌었다. 멤버들이 "오늘 '아브라카다브라' 무대라도 있느냐"고 놀리자 가인은 "오랜만에 나오니까 나인지 모를까 봐 꾸미고 왔다. 나를 다 잊었을까 봐 걱정됐다"고 설명했다. 이에 제아는 "말 같지도 않은 소리 하지 마라. 뭘 잊느냐"고 받아치며 가인을 격려했다.

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가인은 약 4년간의 공백기를 돌아보며 "연예인이 너무 하고 싶었다. 진짜로"라고 고백했다. 과거에는 사람들이 많은 곳에서도 자유롭게 돌아다니고 싶다는 바람이 컸지만, 막상 활동을 쉬고 나니 사람들이 자신을 알아봐 주는 날이 빨리 왔으면 좋겠다는 마음으로 지냈다는 것이다. 평소 사생활을 공개하는 콘텐츠에 부담을 느꼈지만, 멤버들과 함께라면 편안하게 자신의 모습을 보여줄 수 있다고도 했다. 실제 완전체 유튜브 활동을 먼저 제안한 것도 가인이었다. 바쁜 일정에도 멤버들과 장시간 통화하며 함께할 콘텐츠를 구상한 것으로 전해졌다.

멤버들의 끈끈한 우정도 돋보였다. 제아는 수족냉증이 있는 가인을 위해 겨울에 신을 수 있는 털신발을 선물했다. 네 사람 모두 현재 남자친구가 없다는 연애 근황도 공개해 웃음을 안겼다. 유튜브가 잘되지 않으면 해체하자는 농담까지 주고받으며 20년 차 그룹다운 호흡을 보여줬다.

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한편 브아걸은 2006년 데뷔해 'L.O.V.E', '어쩌다', '아브라카다브라', 'Sign', 'Sixth Sense' 등을 연이어 히트시키며 2세대 걸그룹을 대표하는 팀으로 자리 잡았다. 특히 가인은 2010년 솔로 가수로 데뷔해 '돌이킬 수 없는', '피어나' 등을 발표하며 독보적인 음악 색깔을 보여줬다. 2009년에는 조권과 MBC '우리 결혼했어요'에 출연해 '아담부부'라는 애칭으로 사랑받았다. 그러나 2019년 프로포폴 불법 투약 혐의로 약식기소돼 2021년 벌금 100만원의 약식명령을 받았다. 이후 약 4년간 가수로서의 본격적인 활동을 중단하고 공백기를 보냈다. 2024년 라디오 출연을 통해 활동 재개를 준비하고 있다고 밝힌 데 이어 지난해 12월에는 조권과 듀엣곡 '우리 사랑하게 됐어요(2025)'를 새롭게 녹음해 발표했다. 올해 4월에는 임슬옹의 유튜브 채널에 출연해 근황을 전했으며, 지난 21일에는 자필 편지를 통해 본격적인 활동 재개를 알렸다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com