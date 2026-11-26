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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신민아가 청룡영화상 레드카펫을 붉게 물들였던 레드 드레스를 입고 시상식 비하인드 사진을 공개했다.

신민아는 26일 자신의 개인 계정에 "청룡 영화상 인기상 우와! 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 시상식 참석을 준비하는 신민아의 모습이 담겼다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 강렬한 레드 컬러의 튜브톱 드레스를 착용한 신민아는 우아하면서도 매혹적인 분위기를 자아냈다.

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몸에 밀착되는 드레스 사이로 드러난 늘씬한 실루엣과 화려한 주얼리, 드레스와 색감을 맞춘 레드립도 눈길을 끈다.

다른 사진에서는 드레스 위에 검은색 재킷을 걸친 채 객석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 화려한 조명이 쏟아지는 레드카펫 밖에서도 특유의 사랑스러운 미소와 또렷한 이목구비가 돋보인다.

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시상식 비하인드 사진에서도 변함없는 미모를 자랑한 신민아는 인기상 수상에 대한 감사 인사까지 전하며 기쁨을 나눴다.

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한편 신민아는 쌍둥이 자매를 1인 2역으로 소화한 영화 '눈동자'로 청룡영화상 여우주연상 후보에 올랐다. 이날 청정원 인기스타상을 수상한 신민아는 "전혀 예상 못 하고 있어서 놀랐다. 더 열심히 하겠다. 감사하다"며 기쁜 마음을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com