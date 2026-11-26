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넷마블이 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'의 서비스 1.5주년을 맞아 신규 영웅과 콘텐츠, 각종 기념 이벤트를 추가하며 이용자들의 성장 지원에 나섰다.

넷마블은 26일 '세븐나이츠 리버스'에 신규 영웅 '바엘'을 비롯해 신규 PVE 콘텐츠 '회랑', 기존 영웅 강화 및 다양한 이벤트를 담은 1.5주년 'Re:BIRTH Day - 대향연' 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

신규 영웅 바엘은 심연의 사도 소속 마법형 영웅으로, 위장과 피해 무효화, 부활을 활용한 높은 생존력이 특징이다. 공격을 통해 적에게 '실타래' 표식을 쌓으며 전투 흐름을 바꿀 수 있다. 12월 10일까지 진행되는 성장 이벤트를 통해 픽업 영웅 소환 이용권 20장과 빛나는 스킬 강화석 등도 지급한다.

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기존 영웅들의 변화도 눈길을 끈다. '파이'의 각성이 추가됐으며 '밀리아'는 리메이크를 통해 성능이 개선됐다. 내년 1월 21일까지 진행되는 파이 각성 지원 이벤트에서는 전용 장비와 스킬 강화석, 각성 지원 장비 세트 등을 제공한다.

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1.5주년을 맞아 이용자 보상도 확대했다. 7일간 출석하면 1.5주년 리버스데이 소환 이용권 100장을 받을 수 있는 이벤트를 통해 기존 세븐나이츠 영웅 1종을 확정 획득할 수 있다. 쫄작과 레이드에서 기념 주화를 모아 빛나는 스킬 강화석과 희귀 6성 장신구 선택 상자, 각성석 등으로 교환하는 이벤트도 진행한다. 연희와 티이의 이야기를 담은 시나리오 이벤트 '무너지는 세계의 별이 되어'도 마련됐다. 이벤트를 플레이하면 연희·소교·오목·미호 전용 성장 상자를 얻을 수 있다.

이번 업데이트의 핵심 콘텐츠 중 하나는 로그라이트 방식의 신규 PVE 콘텐츠 '회랑'이다. 탐험 과정에서 매번 다른 선택과 영웅 조합을 경험할 수 있도록 구성해 기존 전투와는 다른 플레이 변수를 제공한다. 영웅 확대보기와 자동 강화·자동 합성 기능을 추가하고, 길드전 결과 화면에 MVP와 신규 길드원 표시 기능을 도입하는 등 편의성 개선도 이뤄졌다.

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신규 코스튬 3종도 추가됐다. 하연의 '백년가약', 린의 '월하의 연정', 바엘의 '심야의 방문자'가 새롭게 등장하며, 0.5주년과 1주년 기념 코스튬도 다시 판매한다. 블랙프라이데이를 맞아 루비 구매 코스튬 40% 할인과 12월 3일 여포 전설 코스튬 복각도 진행한다.

지난해 5월 국내 출시된 '세븐나이츠 리버스'는 원작 '세븐나이츠'의 주요 스토리와 전투 시스템을 계승하면서 최신 게임 트렌드를 반영한 리메이크작이다. 출시 당일 7시간 만에 앱스토어 매출 1위, 출시 5일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록하며 초반 흥행에 성공했다. 이번 1.5주년 업데이트가 기존 이용자들의 성장 동기를 되살리고 장기 서비스의 기반을 다지는 계기가 될지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com