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러시아 모스크바 게임 기업들이 국제 게임전시회 '지스타 2026'을 통해 한국을 비롯한 글로벌 게임 시장과의 협력 확대를 모색했다. 게임 퍼블리싱과 투자 유치뿐 아니라 e스포츠, 현지화, 게임 개발 기술, 콘텐츠 마케팅 등으로 협력 범위를 넓혔다.

모스크바 게임 허브(Moscow Game Hub)는 지난 19일부터 22일까지 부산에서 열린 '지스타 2026'에 2년 연속 참가해 모스크바 기업 및 개발팀 10곳이 11개국 기업들과 150건 이상의 비즈니스 미팅을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사에서 모스크바 게임 허브 참가 기업들은 한국, 중국, 일본, 싱가포르, 인도네시아, 브라질 등 해외 기업들과 게임 퍼블리싱, 투자, 해외 출시, e스포츠 대회 개최, 공동 마케팅 등을 논의했다. 단순한 게임 소개를 넘어 실제 시장 진출과 사업 협력으로 이어질 수 있는 접점을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

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특히 러시아 e스포츠 기업 SMP e스포츠(SMP Esports)는 현대자동차와 전국 단위 레이싱 시뮬레이터 대회 공동 개최 방안을 논의했다. 온라인과 오프라인 경기를 연계하는 운영 방식도 검토했으며, 트랜스퍼펙트와는 게임 번역 및 현지화, 몬스터에너지 코리아와는 행사 운영과 프로젝트 홍보 분야의 협력을 모색했다.

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게임 스튜디오 와트(WATT)는 'TSAREVNA. Age of Tales'를 출품했다. 게임 개발 및 마케팅 지원 기업 이뮤터블(Immutable)이 마케팅 파트너십에 관심을 보였으며, 온라인 플랫폼 9GAG와도 홍보 협력 방안을 논의했다. 모스크바의 한 게임 퍼블리셔 역시 한국 인디 게임 개발사 3곳과 향후 협력 가능성을 타진했다.

플랫폼과 퍼블리싱 분야에서도 해외 진출 논의가 이어졌다. 러시아 앱 마켓 루스토어(RuStore)는 해외 기업 25곳과 게임 입점 협의를 진행했으며, 모스크바 기업 게메노트 디지털(Gemenot Digital)은 위스퍼게임즈(WhisperGames)와 자사 게임의 중국 시장 진출 방안을 논의했다.

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게임 기술 분야에서는 멘사 VR(Mensa VR)이 해외 기업들과 한국 게임 3종에 대한 협력 가능성을 검토했다. 한국 연구기관과는 사람의 움직임을 디지털 캐릭터에 반영하는 기술을 논의했으며, 휘릭(WhiRik)과는 AI 기반 게임 사운드 제작 방안을 다뤘다.

이밖에 포게임(4GAME)은 게임 현지화와 하비 월드(Hobby World) 그룹의 플랫폼을 활용한 엔터테인먼트 프로젝트 홍보 방안을 논의했다. 인도네시아 메가서스(Megaxus)와는 '버서크 히어로즈 온라인'의 현지 출시 가능성을 검토했으며, 한국 NMG(Next Media Group)와는 양국 게임 시장에서의 사업 경험을 공유하기로 했다. 일본 반다이 남코 필름웍스(Bandai Namco Filmworks)는 하비 게임즈(Hobby Games) 유통망을 활용한 기념품 제작을 위해 애니메이션과 캐릭터, 이미지 관련 자료를 전달할 예정이다.

아나스타시아 립키나 모스크바 게임 허브 대표는 "2년 연속 지스타 참가를 통해 한국을 비롯한 다양한 국가의 게임업계와 접점을 넓혔다"며 "이번에는 퍼블리싱뿐 아니라 e스포츠와 게임 개발 기술 등 여러 분야에서 한국 기업과 협력 가능성을 논의했다"고 말했다. 이어 한국 개발사의 러시아 시장 진출과 모스크바 개발사의 한국 시장 진출을 지원하고, 이번 만남이 구체적인 공동 사업으로 이어지도록 후속 협의를 이어가겠다고 밝혔다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com