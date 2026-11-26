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[스포츠조선 이우주 기자] 요리연구가 이혜정이 다이어트 고충을 토로했다.

25일 이혜정의 유튜브 채널에서는 '빅마마 땀 빼러 갔다가 살 채우고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜정은 추운 날씨에 가기 좋은 숯가마에 갔다. 평소 찜질방을 가지 않는다는 이혜정은 "가서 있을 만큼 시간적 여유도 없었고 더운 데 있는 거 나는 별로 안 좋아한다. 사우나에 가서 먹는 미역국, 삼겹살 이런 건 좋아한다"고 밝혔다.

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사우나에 들어간 이혜정은 젊은 부부를 만나 이야기를 나눴다. 이혜정은 "아기는 없냐"고 물으며 "우리 딸은 마흔다섯인데 이제 아기 낳는다. 아기 가졌다"고 자랑했다.

결혼한지 2년 됐다는 부부에 이혜정은 "우리 딸 보니까 낳을 거면 하루라도 빨리 낳는 게 (좋다.)산모 나이가 많으니까 너무 걱정된다"고 토로했다.

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아내 나이가 30살이라는 얘기를 들은 이혜정은 "몇 년 있어도 되긴 되겠다마는 난 24살에 시집가서 39살에 이 일을 시작했다. 아이들 다 키워놓고 그러니까 일하는데 거침이 없었다. 어차피 경력단절은 젊을 때 하는 게 낫다. 너무 예쁜 아기 낳을 거 같다"고 조언했다.

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이혜정은 "이래서 노인 옆에 가면 안 된다. 잔소리 들어서"라면서도 "근데 지나보니 옛날 어른 말 들어서 해 될 건 없다 싶긴 하다"고 밝혔다.

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한편, 이혜정은 지난달 45살 딸이 결혼 3년 만에 임신했다고 밝혀 많은 축하를 받았다. 이혜정은 "표현은 못했지만 걱정했다. 어느날 딸이 내 손을 잡더니 초음파 사진을 쥐여줘서 얼마나 울었는지 모른다"며 "딸이 임신 6개월이라 배가 제법 나왔는데 서있는 모습만 봐도 허리가 아플 텐데 싶다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com