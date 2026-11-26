사진=김선태 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "워딩만 들어도 화가 난다. 고졸이 죄지었나?"

'고졸 9급 공무원 출신' 유튜버 김선태가 고위 공직자의 '9급 공무원 고졸 수준' 비하 발언에 작심하고 일침을 가했다.

김선태는 25일 자신의 SNS 라이브 방송을 통해 최근 논란이 된 정영란 부산광역시 인재개발원장의 발언을에 대해 "공무원과 고졸, 공무원 수험생 모두를 비하하는 발언"이라고 날을 세웠다.

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사법고시를 준비하다 9급 공무원 시험으로 방향을 튼 김선태는 고졸 학력으로 공직에 입문해 '충주시 홍보맨'으로 전국적인 신드롬을 일으켰으며, 현재는 프리랜서 유튜버로 활약하고 있다.

논란의 당사자인 셈이다. 그는 "워딩만 들어도 화가 난다. 솔직히 긁혔다"면서 "공무원뿐만 아니라 고졸 입장에서도 기분이 매우 나쁘다. '수준'이라니, 고졸이 도대체 뭔데 그러냐. 고졸이 죄를 지었나"라며 격앙된 감정을 숨기지 않았다.

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특히 행정고시 출신인 정영란 원장이 하위직 공무원의 역량을 '고졸 수준'으로 평가절하한 대목에 대해서는 "자기 얼굴에 침 뱉기 아닌가. 개인을 비난하고 싶진 않지만 발상 자체가 너무 시대착오적이다. 심지어 직위가 인재개발원장"이라고 개탄했다.

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이어 "고시 출신 고위직 공무원은 30년 전에 시험 잘 본 걸로 꺼드럭대기만 하고 소통은커녕 발전이 없다고 말해도 되겠나. 물론 내 생각은 그렇지 않다"며 뼈 있는 '미러링' 화법으로 일침을 가했다.

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김선태는 9급 시험의 난이도와 실제 합격자들의 역량은 별개의 문제임을 짚으며 "그럼 왜 그런 저급한 인재를 뽑았나. 월급 200만 원 주면서. 그럼 시험 제도를 바꾸든지, '대학원졸'을 찾으시라"라고 직격탄을 날렸다.

고졸 출신 공무원을 향한 편견 섞인 시선에도 반박을 이어갔다. 김선태는 "(고졸 출신은) 개인주의적이고 협업이 안 된다니 무슨 소리를 하는 거냐. 대학원 나오고 고시 출신이면 협업이 잘 되나. 오히려 더 안 될 것 같다"며 씁쓸한 속내를 털어놨다.

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앞서 정영란 원장은 지난 7월 부산시의회 교육위원회 업무보고에서 "세상은 전문화되는데 9급 공무원 시험은 고졸 수준이다. 일반 국민이 요구하는 수준이 안 되는 공무원이 너무 많다"고 발언해 도마 위에 올랐다. 이어 지난 23일 열린 부산시의회 예산안 심사에서도 "똑같이 생각한다"며 기존 입장을 굽히지 않아 거센 논란이 되고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com