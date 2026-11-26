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글로벌 게임 개발 및 퍼블리싱 기업 엘리멘타(Elementa)가 신작 오픈월드 추리 어드벤처 액션 RPG '실버 팰리스'의 AGF 2026 부스 프로그램을 공개했다. 게임 시연과 드로잉쇼, 성우 토크, 코스프레, 추리 이벤트 등을 통해 관람객과의 접점을 넓힐 계획이다.

'실버 팰리스' 부스는 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 3홀 A02에 마련된다. LS 페가수스 포토존과 메인 스테이지, 실버니아 정류장 포토존, 시연존, 이벤트 체험존 등으로 구성되며, 게임의 세계관과 캐릭터를 직접 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영한다.

메인 스테이지에서는 MC 도티와 김효진의 진행으로 작가 레바가 참여하는 특별 드로잉쇼 '몽타주 파일: 오늘의 용의자'가 토·일요일 양일간 열린다. 실버니아 캐릭터들을 색다른 모습으로 재해석하는 무대다.

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성우 초대 토크쇼 '캐릭터 프로파일링: 취조실 토크'에는 신나리, 강성우, 김채림 성우와 함께 베일에 싸인 성우 2명이 추가로 출연한다. 코스프레 갈라쇼 '실버 팰리스: 은빛 스테이지'에서는 니쿨리, 상현, 비첸, 영덕, 리브, 맹나현, 펌킨, 실버키, 타코마유이, 항아 등 10명의 코스플레이어가 게임 속 캐릭터를 선보인다.

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관람객이 직접 참여하는 추리 이벤트도 준비됐다. '실버니아 긴급 수사: 늑대인간의 정체를 밝혀라!'에서는 시민들 사이에 숨어든 늑대인간을 찾아내는 미션이 진행되며, '탐정의 기록: 인물수첩'에서는 흩어진 단서를 바탕으로 등장인물 관련 퀴즈를 풀게 된다. '행운의 증거물: 주인공을 찾습니다'에서는 AGF 한정 굿즈와 특별 선물을 제공한다.

이밖에 모든 방문객에게 웰컴 키트를 지급하며, 스토어 사전예약 인증 시 수사 폴더와 핫팩, 지정 해시태그를 활용한 SNS 인증 시 랜덤 캐릭터 코스터를 증정한다. 게임 시연 참가자에게는 캔배지 세트, 아크릴 색지, PVC 토트백을 제공하고, 특별 미션을 완료하면 한정판 포토카드도 받을 수 있다. 럭키 드로우에서는 캐릭터 스탠드와 외식권 등 다양한 경품을 마련했다. 한편 '실버 팰리스'는 오는 12월 14일 PC와 PS5(플레이스테이션5), iOS, 안드로이드 등 다양한 플랫폼을 통해 글로벌 동시 출시될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com