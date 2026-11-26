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엔씨가 '리니지M'의 주요 클래스 개편과 신규 성장 시스템을 앞세워 대규모 업데이트에 나선다. 기사와 마법사의 전투 능력을 재정비하고 연금술 개편, 신규 성장 콘텐츠, 마스터 던전 등을 추가해 기존 이용자들의 플레이 동기를 강화한다.

엔씨는 MMORPG '리니지M'의 업데이트 'UNBREAKABLE' 상세 내용을 공개했다고 26일 밝혔다. 이번 업데이트는 오는 12월 2일 진행되며, 기사와 마법사 클래스 리부트 및 신규 성장 시스템 등이 핵심이다. 마법사 리부트는 지난 25일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '리니지 페스티벌' 특별 스피치를 통해 먼저 공개됐다.

기사 클래스에는 양손검을 크게 휘둘러 주변 적을 공격하는 신규 스킬 '트위스터'와 '트위스터(베테랑)'이 추가된다. 신화 스킬 '뱅가드'는 원거리 대상에게 돌진하는 기능이 더해지고 각성 상태에서 강제 이동 불가 효과를 적용한다. '그랜드 마스터: 카운터'는 브레이크 적중 시 카운터 배리어가 단계적으로 보호하도록 개선된다.

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마법사도 주요 스킬 3종을 개편한다. '이뮨 투 함(에이션트)'에 대미지 감소 효율 옵션을 추가하고, 브레이크 적중 시 이뮨 투 함 효과를 단계적으로 보호하도록 변경한다. '서먼 가디언'은 발록과 야히 가디언을 개선하고 '가디언 실드'를 상향한다. '버서커스'는 일반 공격 사거리가 늘어나며, 마법 공격 시에도 배타적 타격 권한을 획득할 수 있도록 바뀐다.

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성장 시스템과 콘텐츠도 확대된다. 12월 2일 기존 혼돈과 질서로 구분됐던 연금술을 통합하고 전용 보상과 신규 보상을 추가한다. 새로고침과 즐겨찾기 기능을 도입하고 연금 점수 체계도 개편해 이용 편의성과 보상 가치를 높인다.

새로운 성장 시스템 '연성'은 연금석을 활용해 아덴의 무구를 연성하고, 무구별 노드를 연결해 추가 능력치를 확보하는 방식이다. 숙련도 시스템에는 방어구와 장신구 분야가 새롭게 추가돼 성장 영역을 넓힌다.

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12월 16일에는 마스터 던전 '에오딘의 알현실'이 열린다. '에오딘 성채'의 최종 챕터로, 매주 토요일 자정부터 일요일 오후 11시 59분까지 이용할 수 있다. 살리안, 로웬델, 에오딘을 차례로 공략하는 방식으로 진행되며 최종 보스 처치 시 보상을 획득할 수 있다.

업데이트 기념 보상으로 'TJ 쿠폰(스킬 합성)'도 제공한다. 오는 30일 오후 9일부터 12월 16일 정기점검 전까지 인게임 상점에서 아데나로 'TJ 쿠폰 선물 상자'를 구매할 수 있다. 쿠폰을 사용하면 6월 24일 정기점검 이후부터 12월 2일 정기점검 전까지의 스킬 카드 합성 이력 중 최고 등급 이하 합성에 재도전할 수 있다.

엔씨는 한국과 대만에서 동시에 진행하는 생방송 '인사이드M - TOGETHER'도 마련했다. 방송에서는 'UNBREAKABLE' 업데이트 내용을 소개하고 다양한 보상을 제공하며, 오는 30일 오후 8시 '리니지M' 공식 유튜브 채널에서 진행된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com