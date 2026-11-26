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[스포츠조선 조민정 기자] 박진영, 김유정 주연의 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'이 종영을 앞두고 굿즈 시장에서도 대박을 터뜨렸다. 공식 굿즈 펀딩을 시작한 지 불과 사흘 만에 신청액이 1억원을 훌쩍 넘어섰다.

26일 오후 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에 따르면 스튜디오드래곤이 선보인 '100일의 거짓말' 공식 굿즈의 펀딩 신청액은 1억1895만9100원을 기록했다.

지난 23일 펀딩을 시작한 이후 3180명이 참여했고 목표 금액 달성률은 무려 2만3791%에 달한다. 당초 목표액인 50만원의 약 238배로 이날 와디즈 방문자 수 상위 1%에도 이름을 올렸다.

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눈길을 끄는 굿즈는 극 중 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 운명적인 인연을 상징하는 반달 목걸이 한 쌍이다.

지난 14회에서 두 사람의 숨겨진 인연과 반달 목걸이에 얽힌 사연이 드러난 가운데 극의 핵심 소품을 실제로 소장할 수 있게 됐다.

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이 밖에도 태웅의 집무실을 연상케 하는 탁상 달력부터 특등실 짐보관표, 등장인물 열쇠고리, 1932년 경성 지도 손수건 등 작품의 여운을 간직할 수 있는 다양한 굿즈가 출시됐다.

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안방극장에서의 흥행세도 상당하다. 지난 22일 방송된 14회는 닐슨코리아 전국 유료플랫폼 가구 기준 평균 11.7%, 최고 13.0%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

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'100일의 거짓말'은 최근 등장인물의 서사를 둘러싼 '친일 미화' 논란에도 불구하고 두 자릿수 시청률에 이어 굿즈 펀딩에서도 억대 신청액을 기록하며 작품의 화제성을 입증하고 있다.

한편 '100일의 거짓말'은 오는 29일 종영하며 공식 굿즈 펀딩은 다음 달 11일까지 진행된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com