사진=황보라 SNS

사진=황보라 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] '김용건 며느리' 배우 황보라가 현실 육아에 쫓겨 남편 차현우와의 결혼기념일마저 잊어버린 미안한 마음을 전했다.

황보라는 25일 자신의 SNS에 아들의 사진과 함께 "아기 키우느라 우리 부부 결혼기념일도 몰랐다. 미안해 아무것도 못 해줬어"라는 글을 올렸다. 아이를 돌보느라 정작 남편과 기념일조차 챙기지 못한 육아맘의 씁쓸한 속내가 많은 이들의 공감을 자아냈다.

특히 황보라는 게시글에 임희숙의 '내 하나의 사람은 가고'를 배경음악(BGM)으로 설정해 유쾌하면서도 짠한 미안함을 드러냈다.

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이어 황보라 가족은 친한 지인 및 그 부모님과 함께한 단란한 시간도 공개했다. 황보라는 장난감을 가지고 노는 아들과 어른들의 모습이 담긴 사진에 "언니 항상 고맙고 사랑해. 언니의 부모님, 나의 서울 엄마아빠도요"라며 각별한 애정을 표했다.

또 "내가 참 좋아하고 존경하는 우리 서울아빠, 항상 친딸처럼 걱정해주시고 챙겨주시는 고운 분들인데 내 아이까지 이렇게 사랑해주시는 모습을 보니 마음이 참 따뜻해지는 하루"라며 "살면서 이렇게 좋은 어른을 만났다는 건 참 감사하고 큰 복인 것 같다"고 벅찬 행복감을 전했다.

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지난 2022년 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 차현우(본명 김영훈)와 결혼한 황보라는 슬하에 2살 아들 우인 군을 두고 있다.

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1983년생으로 올해 43세인 그는 적지 않은 나이에도 최근 둘째 임신을 준비 중이라고 밝혀 화제를 모았다. 황보라는 "무남독녀 외동딸로 자라다 보니 우인이가 기쁠 땐 괜찮지만 힘들고 슬플 땐 외로울 것 같다. 그럴 때 형제가 진짜 필수"라며 아들을 향한 깊은 애정을 드러낸 바 있다.

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한편 시아주버니 배우 하정우는 오는 12월 13일 배우 차정원과 백년가약을 맺는다. 당초 6년간 교제한 것으로 알려졌던 두 사람은 최근 청첩장에 적힌 '열 번째 겨울'이라는 문구를 통해 10년째 변함없는 사랑을 이어온 사실이 밝혀져 큰 축하를 받았다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com