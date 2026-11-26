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[스포츠조선 정유나 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 파경을 맞은 가운데, 과거 두 사람의 일상이 담긴 영상이 뒤늦게 주목받고 있다.

최근 SNS를 중심으로 '화 참는 현주'라는 제목의 짧은 영상이 확산하고 있다. 해당 영상은 지난 9월 3일 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에 공개된 영상의 일부로, 당시 원현주가 딸 루아 양을 돌보며 집안일을 준비하는 모습이 담겼다.

영상 속 원현주는 소파에 기대 딸을 다리 위에 앉힌 채 "루아야, 엄마가 이제 집안일을 시작해 볼 거야. 루아도 도와줘야 돼"라고 다정하게 말했다. 딸과 함께 청소를 시작하려던 순간, 옆에 있던 양홍원은 "담배 피우고 올 테니까 시작해 놓으세요"라고 말한 뒤 자리에서 일어났다.

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이에 원현주는 힘없이 "네"라고 답했고, 이를 지켜보던 촬영진도 웃음을 터뜨렸다. 현관으로 향하는 양홍원을 원현주가 웃으며 노려보는 모습도 포착됐다. 영상에는 '마인드 컨트롤'이라는 자막이 등장했으며, 원현주가 입술을 깨무는 모습도 담겼다.

뒤늦게 분위기를 감지한 양홍원은 발걸음을 멈추고 원현주에게 다가와 "같이 시작할까?"라며 분위기를 풀려 했다. 하지만 원현주는 "아니, 나 지금 시작하고 있었는데 루아가 (잠에서) 깬 거여서"라고 답하며 양홍원의 손을 뿌리쳤다.

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양홍원은 다시 한번 "미안해"라고 사과했지만, 원현주는 "담배 피우고 와야 시작이 되지"라며 쓴웃음을 지었다. 결국 양홍원은 흡연을 위해 집을 나섰고, 원현주와 딸이 집안일을 하는 동안 홀로 담배를 피우고 돌아와 집안일을 도왔다.

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해당 영상은 공개 당시에는 크게 주목받지 않았으나, 최근 두 사람의 파경 소식이 알려지면서 과거 일상 속 모습까지 재조명되고 있다.

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한편 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제를 이어온 사이로, 2023년 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다. 두 사람은 2024년 11월 딸을 품에 안았으며, 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다. 그러나 결혼식 이후 불륜 논란이 불거진 끝에 원현주가 이혼 소식을 직접 알리면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

jyn2011@sportschosun.com