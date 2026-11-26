제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 무대에 선 유해진. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 데는 분명한 이유가 있다. 탄탄한 연기력은 물론, 관객에게 친근하게 다가가는 소탈한 매력까지 두루 갖췄다. 유해진은 제47회 청룡영화상에서도 대한민국 대표 흥행 배우다운 진가를 유감없이 보여줬다.

제47회 청룡영화상이 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 성대하게 열렸다. 이날 유해진은 영화 '왕과 사는 남자'로 남우주연상 부문 후보에 올라 자리를 빛냈다.

올해 한국영화계는 이른바 '유해진의 해'였다고 해도 과언이 아니다. 그는 지난 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종의 마지막을 지킨 촌장 엄흥도 역을 맡아 1694만 관객의 마음을 움직이며 깊은 여운을 남겼다. 또 9월 개봉한 영화 '암살자(들)'에선 1974년 벌어진 영부인 저격 사건의 의혹을 파헤치는 형사 박철구 역을 맡아 348만 관객을 동원하며 손익분기점 돌파에 성공했다. 2024년 '파묘'(1191만), 2025년 '야당'(337만)까지 거슬러올라가 봐도 빈틈 없는 작품 선구안이다. 오랜 시간 침체에 허덕이는 한국 영화계에 실로 귀한 배우다.

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제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상 시상자로 나선 '왕과 사는 남자' 장항준 감독의 아내 김은희 작가가 무대에 올라 소감을 전하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

유해진은 이번 청룡영화상 1부에서 최다관객상 시상을 위해 박지훈과 함께 무대에 올랐다. 1위 발표를 앞두고 유해진은 박지훈에게 "마지막 1위는 지훈 씨가 발표해 달라"고 제안했다. 이에 박지훈은 "그런데 1위를 대신 발표해 주실 분이 계시다고 한다. 저도 누군지는 얘기를 듣지 못했다"고 전했다. 유해진 역시 "저도 얘기를 못 들었다"고 답하면서도 "사실 뒤에서 살짝 봤다"고 덧붙여 재치 있는 입담을 뽐냈다. 잠시 후 장항준 감독의 아내인 김은희 작가가 등장하자 유해진은 특유의 너스레로 자연스럽게 소개를 이어가며 현장에 웃음을 더했다.

제47회 청룡영화상이 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 리셉션장에서 유해진과 박지훈이 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.25/

박지훈과의 호흡은 최다관객상 시상에서만 빛난 것이 아니었다. 첫 시상 순서였던 신인남우상 부문에서 박지훈의 이름이 호명되자, 유해진은 누구보다 기쁜 표정으로 축하를 건넸다. 마치 아들을 바라보는 듯 애정 어린 눈빛으로 후배의 수상을 진심으로 기뻐하는 모습이 눈길을 끌었다. 사전 리셉션에서 진행된 콘텐츠 촬영에서도 두 사람은 장난을 주고받으며 유쾌한 호흡을 자랑했다. 영화에서 시작된 두 사람의 특별한 인연은 시상식 현장에서도 이어졌으며, 이들의 자연스러운 케미는 팬들에게도 반가움을 안겼다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상식 전 진행된 레드카펫에서 포즈를 취하는 유해진의 모습. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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유해진은 '왕의 남자'(2005), '베테랑'(2015), '택시운전사'(2017), '파묘'(2024)에 이어 '왕과 사는 남자'까지 다섯 편의 천만 영화를 탄생시키며 명실상부 대한민국 대표 흥행 배우로 자리매김했다. 이러한 흥행 저력을 바탕으로 올해 청룡영화상 남우주연상 후보에 이름을 올려 쟁쟁한 배우들과 경쟁을 펼쳤지만, 아쉽게도 수상의 영광은 안지 못했다. 그러나 수상 여부와 관계없이 대중의 한결같은 사랑을 받아온 배우로서의 진가는 이번 청룡영화상에서도 여실히 드러났다.

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유해진이 오랜 시간 정상의 자리를 지켜올 수 있었던 데에는 작품마다 보여준 끊임없는 변신이 자리하고 있었다. 능청스러운 코미디 연기부터 묵직한 감정 연기까지, 어떤 역할을 맡아도 자신만의 색깔로 인물을 완성하며 극에 활력을 불어넣었다. 특히 특정 장르나 캐릭터에 안주하지 않고 매번 새로운 도전을 이어간다는 점에서 그의 행보는 더욱 의미가 깊다. '왕과 사는 남자'에서도 엄흥도라는 인물에 자신만의 해석을 더해 극의 중심을 잡았고, 특유의 섬세한 표현력으로 관객들에게 깊은 울림을 전했다. 흥행과 작품성을 모두 아우르며 한국영화계에서 굳건한 입지를 다져온 유해진의 행보에 대중은 아낌없는 박수를 보내고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com