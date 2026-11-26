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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 롱샷 멤버 오율과 루이가 소속사 대표 박재범을 향한 거침없는 폭로로 웃음을 안겼다.

지난 25일 유튜브 채널 'ggzz'에는 '뭔가 단단히 잘못된 롱샷이 따라 하는 허경환 유행어'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 신인 보이그룹 롱샷의 멤버 오율과 루이가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

먼저 두 사람은 각자의 나이를 공개했다. 오율은 2006년생, 루이는 2010년생이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 특히 루이는 아버지가 1985년생이라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 오율은 "저희 제이팍 대표님도 87년생이니까 두 살 차이"라고 덧붙여 박재범과 멤버들 사이의 세대 차이를 실감하게 했다.

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실제로 두 사람은 박재범과 세대 차이를 느끼는 순간이 적지 않다고 털어놨다. 먼저 루이는 박재범과의 단체 채팅방에서 벌어지는 일화를 공개했다. 그는 "저희 단톡방이 있는데 대표님에게 릴스 보내면 이해 못 하신다. 아빠한테 보내는 거랑 비슷하다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

오율 역시 음악 취향에서 세대 차이를 느낀다고 밝혔다. 그는 "음악 얘기할 때도 대표님 시기 때 완전 전성기였던 어셔 같은 분들을 이야기하는데 멤버들은 모른다"라고 토로했다. 박재범에게는 추억의 유명 가수들이지만, 어린 멤버들에게는 다소 생소한 이름이라는 설명이다.

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무엇보다 관심을 모은 것은 박재범의 남다른 후배 사랑이었다. 오율은 박재범이 숙소까지 찾아와 멤버들에게 장시간 잔소리를 한다고 폭로했다. 그는 "대표님이 숙소 오셔서 잔소리하는데 길어지면 5시간 이상 한다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

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이에 허경환이 "잔소리가 5시간이나 되냐"고 믿기 어렵다는 반응을 보이자 오율은 "다 이해가 되고 설득이 된다. 진짜 저희가 고칠 것들을 말씀해 주시는 거다. 정신 개조 되는 시간이다"라고 설명했다. 그러나 잔소리 시간을 조금이라도 줄이고 싶은 마음은 숨기지 못했다. 허경환이 "어느 정도로 줄여줬으면 좋겠냐"고 묻자 오율은 "세 시간만 돼도 좋다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 롱샷은 박재범이 선보인 첫 아이돌 그룹으로, 오율, 률, 우진, 루이로 구성된 4인조 보이그룹이다. 지난 1월 첫 번째 EP '샷 콜러스'(SHOT CALLERS)를 발매하며 가요계에 데뷔했으며, 지난 20일에는 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS) 퍼포머로 무대에 올라 존재감을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com